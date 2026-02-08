不忍讓鄉親再等待！卓榮泰：過年前核定「宜鐵高架」建設

政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰週日視察，宜蘭至羅東鐵路高架化工程建設，親自搭乘火車從羅東到宜蘭，感受有多少平交道瓶頸需要解決，現場宣布過年前，行政院會做出最終決定，這案子經讓鄉親期待太久「於心不忍」。

行政院長卓榮泰：「鐵道在這裡，車站是這樣子。」

假日現身羅東火車站，行政院長卓榮泰親自搭上一段，從羅東開往宜蘭的列車，視察鐵路高架化工程建設。

宜蘭代理縣長林茂盛：「現在這個鐵路，也要跟著挑高。」

車程11分鐘，這過程就是要看，有多少平交道瓶頸需要解決，用路人每次都得為此等候，也讓陪同在旁的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、很有感。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「尤其我是宜蘭市人，我感受非常的深刻，校舍路的話，就是會面臨到，柵欄下來的問題，常常因為這樣子，甚至有時候會，一阻礙是十幾分鐘都有可能，延誤到救護車的一個行駛。」

行政院長卓榮泰：「等了這麼長的一段時間，即使今天開始做，也要讓他等11年的時間，實在是於心上是非常的不忍，平面能夠完全縫合打平的，對鄉親來講，就不會過一次罵一次。」

行政院長卓榮泰週日視察宜蘭至羅東鐵路高架化工程建設。（圖／民視新聞）

高架化建設的起程四城站南端，到終點冬山站北端，全長15.85公里，建設總經費501.54億，核定後完工需11年，預計可消除4座陸橋及9個平交道。不過經費地方吃緊，希望中央幫幫忙。

行政院長卓榮泰：「過年前我們會做最終的決定，中央地方共同財務分擔上面，再做一些考量，那這個部分我也請交通部，再跟這個縣政府來談，我們盡量讓錢，不要發生問題。」

承諾年前核定，不讓鄉親再等待下去，現場也有不少議員、民代參選人加入討論。

卓榮泰承諾宜蘭台鐵高架化年前核定。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰：「李姿婷也是要參選，游國連是不是也要參選，江子言也要參選，還有沒有人要報名的，所以表示你看，地方這麼多年輕人，願意跳出來，投入地方的這個公共服務，表示宜蘭是一個，未來性非常非常大的地方。」

卓榮泰一一唱名，巧妙拉抬，一切盡在不言中。

