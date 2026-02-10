不忍連續甩袋撞膝逼讓位！Fumi阿姨踹飛7旬老婦爆紅 最終結果曝光

Fumi阿姨搭捷遇老婦襲擊逼讓位，一腳踢飛她的最終代價出爐。圖／翻攝畫面、IG@fumika_chang

Fumi阿姨去年搭北捷時，因遭73歲老婦不斷以裝有金屬的提袋騷擾，逼讓「優先席」，一腳踹飛老婦的影片在網路爆紅，不過也因此涉犯社會秩序維護法。這起踹人案件的裁定也在近日出爐，由於Fumi阿姨提出聲明異議，法院審理後更動原裁罰6000元，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。

回顧整起案件，Fumi阿姨去年9月29日下午4時許，坐在捷運車廂優先席，當時周邊還有很多空位，卻遭到曾姓婦人持包狂撞他的膝蓋強逼讓位，因此引發糾紛，先後兩腳把婦人踹飛，被依社會秩序維護法裁罰6000元。

根據《三立新聞網》報導，Fumi阿姨提出異議，認為婦人先以裝有金屬容器的提袋多次襲擊他的膝部，幾經忍讓才以腳踢阻止，主張這應屬合法正當防衛，且未成傷，難認有「互相鬥毆」情形，加上是初犯，原處分未審，有裁處未當之情。

檢警調查發現，曾姓婦人多次以隨身物品撞擊他的膝部，Fumi阿姨以腳阻擋第4次侵擾後，老婦便沒有繼續施暴，勘認侵害已屬過去，與正當防衛不法侵害要件不合。法官審理後認為，雙方的行為，雖有體感疼痛，但都未成傷，且都有互加暴行於人，因此認定「互相鬥毆」並無違誤，但審酌Fumi阿姨個人素行，也坦承行為未再滋擾，處分撤銷，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。



