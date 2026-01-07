不忘與孩子的約定！曾豪駒捐12強獎金 贊助5校獎學金

曾豪駒前往新竹縣與基層小球員相見。（圖／球芽基金提供）





世界 12 強棒球錦標賽冠軍總教練曾豪駒，7日特別抽出備戰經典賽集訓前的寶貴空檔，親自前往新竹縣與基層小球員相見。

儘管當天同時也是曾豪駒總教練母隊重訓營開練的重要日子，他仍始終惦記著與新竹縣少棒孩子們的約定，於下午與球芽基金長期服務的新竹縣五所國小共60位棒球隊小球員面對面交流。

此次行程除親自到場與孩子們互動，也象徵曾豪駒總教練兌現回饋基層棒球的承諾，而去年球芽基金新竹地區服務學校的獎學金，亦全數由曾豪駒總教練贊助提供。

活動現場，曾豪駒總教練與孩子們分享自己在棒球路上累積的經驗與體會，更親自陪孩子們聊棒球、聊學習，透過輕鬆的交流，他分享自己一路累積的經驗與體會，也耐心傾聽小球芽們的提問。

他鼓勵孩子們：「我們不用去想別人比我好，而是要去想怎麼樣讓自己變得更好，學會和自己比較才能超越自己」。

他鼓勵孩子們珍惜在少棒時期學習的時光，玩得時候就開心的玩，但是練球的時候就要很認真的練習，不只要努力訓練，也要在學習中打好基礎，為未來的各種可能做好準備，球芽基金也特別準備了棒球造型繪馬，讓小球芽寫下對「龍貓總教練」以及中華隊的暖暖祝福。

這場特別的座談會，起源於曾豪駒總教練前年率領中華隊勇奪世界 12 強賽冠軍後，與同樣出身新竹縣的 12 強國手王志煊一同出席新竹縣政府表揚活動。

當時曾豪駒總教練表示，感謝縣府給予的肯定，也希望能將這份榮耀回饋基層棒球，與地方政府一同支持孩子們的成長，回歸母隊後，曾豪駒總教練主動與球芽基金聯繫，期盼將這份承諾化為實際行動。

並在多次討論後，陸續透過捐贈球具、採購優質書籍鼓勵閱讀，以及贊助球芽基金新竹縣服務學校獎學金等方式，實際支持基層棒球發展，也特別提出希望能在球季結束後，親自與孩子們近距離互動交流，讓回饋不僅僅是一句話，而是透過實際行動來陪伴這些小球員。

球芽基金長期服務的新竹縣中山國小、上舘國小、關西國小及五峰國小等五所學校棒球隊，去年共有 26 位小球員獲得獎學金肯定，皆由曾豪駒總教練全數贊助，而孩子們在先前收到全新球具時，也親手寫下卡片表達感謝。

有小球員寫道：「謝謝曾豪駒總教練把世界冠軍的獎金捐給我們，我們一定會好好珍惜。」也有孩子留下童言童語的約定：「等我以後打上職棒，我一定會去找您，比賽時您要記得來看我喔」。

