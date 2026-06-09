不忘辦學初衷 慈大助原民生改變命運勇敢追夢

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鍾美貞表示，從五專到二技，感謝始終不願放棄的自己。(慈濟大學提供)

記者林中行／花蓮報導

「我很幸運，生長在一個讀書能改變家庭狀況的年代。」慈濟大學一一四學年度護理學系應屆畢業生鍾美貞表示，從五專到二技，感謝始終不願放棄的自己。

鍾美貞說，她是阿美族原住民，爺爺早逝、爸爸中風，由務農的奶奶帶大。為減輕奶奶負擔，她選擇慈濟大學五專護理科原住民公費名額，「學雜費、住宿、膳食全免，每月還有五千元零用金」。遺憾奶奶在她五專三年級時病逝，來不及參加畢業典禮。她表示，每當臨床壓力大時，就反覆聆聽奶奶的錄音檔，「聽完就會很安心」。

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五專時期的懿德媽媽林昱伶表示，美貞家境清寒卻乖巧懂事，讓人心疼。另一位懿德媽媽徐翠苓哽咽說：「我只想讓孩子知道，有任何需要，我都在。」

鍾美貞表示，畢業後優先選擇花蓮慈濟醫院急重症單位，「看到病人好轉，才明白護理的價值」。她想對學弟妹說：「起跑點不好沒關係，過程辛苦終會成為養分。」

慈濟大學表示，自一九九六年起開辦五專護理科原住民單獨招生，全額補助學雜費、住宿、膳食、書籍、制服，每月另給五千元零用金，每位學生五年補助近四十萬元。校方統計，開辦至今已協助二千二百二十六名原民學子，挹注金額超過六億三千萬元。

同為應屆畢業生的余竺恩與余承晏姊妹表示，看著媽媽在慈濟關山分院擔任護理師，姊妹倆也立志投入護理。姊姊余竺恩說，她以花蓮慈濟外科加護病房為首選；妹妹余承晏則表示，將繼續攻讀二技。

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，學校與原住民族學生資源中心合作，提供課業輔導與心理支持，並透過原民週等活動，讓學生找到歸屬感。

慈濟護理學院五專護理科主任郭育倫表示，為協助原住民公費生適應校園生活，減少就學過程中的挑戰。此外，學校每學期舉辦原民週等多元文化活動，透過文化展演、傳統技藝體驗及族群交流，讓原住民族學生在校園中找到認同感與歸屬感，綻放自信笑容，也讓不同族群背景的同學學會彼此欣賞，共同營造出一個充滿愛、包容與支持的友善校園。