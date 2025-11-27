不忘311恩情！ 日男準備咖哩.飯糰挺進光復災區

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復受到洪災重創，至今仍在持續復原當中，一位來自日本岩手縣的男子，特別前進災區義煮，為災民們加油打氣。更感性表示，311地震時台灣伸出援手，這份恩情他一直沒忘，每年都會來環島義煮咖哩飯，用行動回報台灣。

金黃咖哩飯放入模具盒，用力一壓，6個飯糰瞬間製作完成，飯糰們散發濃郁香氣，每一個都乘載活動發起人，來自日本岩手縣的小笠原魂美，滿滿的感恩之心，原來在2011年311大地震時，台灣團隊進入災區供應熱騰騰的咖哩飯，這份恩情讓他銘記於心，隔年開始每年都會來台灣環島，並義煮咖哩飯回報當年的恩情，而這次光復受災它也沒缺席，在23日前往製作正宗日式咖哩飯糰，為災民及志工加油打氣。

公益活動發起人小笠原魂美說：「以往都是用咖哩飯的方式，但是因為想說大家可能要走動啊，或是有一些是志工們，他們這樣不方便吃所以用飯糰的形式最方便。」民眾王女士說：「第一次接受到這種外國人，日本人來跟我們做愛心，這個全世界都應該是這樣子互相幫忙，謝謝你們謝謝。」

這次的義煮活動，特地選用台日兩地的白米以及食材，還偶然發現岩手縣米的生產日期，剛好就是光復受災的那天，因緣際會的巧合，也牽起台日雙方深深的緣分。

