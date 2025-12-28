不怕《星鳴特攻》教訓？索尼2026押寶服務型遊戲，數量超過單機

索尼互動娛樂（SIE）雖然近幾年在推動服務型遊戲的過程中經歷了《星鳴特攻 Concord》的挫敗，但由於《絕地戰兵2》爆紅所帶來的收益龐大，即便取消多款遊戲計劃，但官方方似乎仍決定堅守這條路線。而從目前索尼在 2026 年的 PS5 遊戲陣容規劃來看，服務類型遊戲的數量似乎超過了 3A 單機大作。

索尼仍有許多服務類型遊戲正在開發中。（圖源：Fairgame$）

根據 tech4gamers 外媒報導，針對 2026 年的 PlayStation 具體發行名單，目前已確認的本家 3A 單機作品只有兩款，分別是由 Insomniac Games 開受期待的漫威大作《漫威金鋼狼》，以及《死亡回歸》Housemarque 新作《沙羅週期》。

但相比單機遊戲，多人服務型遊戲的陣容則更為龐大，包含了 Bungie 開發延後到 2026 年的撤離射擊遊戲《Marathon》、和漫威相關與 Arc System Works 合作的格鬥遊戲《漫威鬥魂》、運動遊戲《MLB The Show 26》，以及至今沒有消息，卻依然在開發中的搶劫射擊遊戲《fairgame$》，光是服務型遊戲就佔據了多數席次。

當然喜愛《戰神》、《最後生還者》等 3A 單機體驗的玩家也不需要感到擔憂，因為 2024 年索尼就強調從 2025 年開始，每年都會有大型 3A 單機遊戲推出，並說過多次他們仍然專注在單人敘事遊戲上，目前尚未確定日期的有像是頑皮狗開發中的科幻新作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）。