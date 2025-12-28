不怕《星鳴特攻》教訓？索尼2026押寶服務型遊戲，數量超過單機
索尼互動娛樂（SIE）雖然近幾年在推動服務型遊戲的過程中經歷了《星鳴特攻 Concord》的挫敗，但由於《絕地戰兵2》爆紅所帶來的收益龐大，即便取消多款遊戲計劃，但官方方似乎仍決定堅守這條路線。而從目前索尼在 2026 年的 PS5 遊戲陣容規劃來看，服務類型遊戲的數量似乎超過了 3A 單機大作。
根據 tech4gamers 外媒報導，針對 2026 年的 PlayStation 具體發行名單，目前已確認的本家 3A 單機作品只有兩款，分別是由 Insomniac Games 開受期待的漫威大作《漫威金鋼狼》，以及《死亡回歸》Housemarque 新作《沙羅週期》。
但相比單機遊戲，多人服務型遊戲的陣容則更為龐大，包含了 Bungie 開發延後到 2026 年的撤離射擊遊戲《Marathon》、和漫威相關與 Arc System Works 合作的格鬥遊戲《漫威鬥魂》、運動遊戲《MLB The Show 26》，以及至今沒有消息，卻依然在開發中的搶劫射擊遊戲《fairgame$》，光是服務型遊戲就佔據了多數席次。
當然喜愛《戰神》、《最後生還者》等 3A 單機體驗的玩家也不需要感到擔憂，因為 2024 年索尼就強調從 2025 年開始，每年都會有大型 3A 單機遊戲推出，並說過多次他們仍然專注在單人敘事遊戲上，目前尚未確定日期的有像是頑皮狗開發中的科幻新作《星際：異端先知》（Intergalactic: The Heretic Prophet）。
