不怕丟證件！數位憑證皮夾上線「辦政府業務、取貨都能用」…申請方式、教學一次看

數位憑證皮夾即將上線。圖／翻攝自數位發展部官網

數位發展部17日正式發表「數位憑證皮夾」（Digital Credential Wallet）與涵蓋數位通行、租車、畢業求職、超商領貨、訪客管理及行動申辦等6大試營運場域，民眾可以透過數位憑證皮夾來儲存、管理與出示個人數位證件與憑證，讓身分證明從紙本走向手機，期望透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率，為民眾打造安全、便利且兼顧隱私保護的數位信任環境，開啟全民數位生活的新篇章。

什麼是數位憑證皮夾？

數位憑證皮夾不是電子錢包或數位身分證，而是各類 「憑證」（Credentials）的數位載具，讓民眾可以把身分證、駕照、學生證、會員證、資格證明「數位化」並安全放在手機裡，需要時即時出示，不僅使用更加便利，也能有效地保障民眾的隱私，而政府提供的基礎數位憑證皮夾服務也是全數免費使用。

不過，目前數位憑證皮夾主要用於身分驗證與資料自主授權的功能，短期內尚未規劃成為支付工具，因此存在APP裡的證件不包括信用卡。

iOS用戶下載連結

安卓用戶下載連結

如何使用數位憑證皮夾申請憑證？

下載數位憑證皮夾APP，點擊「開始使用數位憑證皮夾」。 閱讀介紹與相關規約後，點擊「同意」與「確認」。 點擊「開始設定」與「下一步」進入主畫面。 點擊下方「加入憑證」後點擊想選的門號電子卡，目前可選擇的電信為中華電信、台灣大哥大、遠傳電信。 輸入姓名、手機號碼、圖形驗證碼後，點擊「傳送驗證碼」。 輸入簡訊驗證碼後，點擊「申請憑證」。 閱讀條款後點擊「同意並申請憑證」。

數位憑證皮夾申請中華電信門號電子卡流程。圖／翻攝自數位發展部官網

數位憑證皮夾申請台灣大哥大門號電子卡流程。圖／翻攝自數位發展部官網

數位憑證皮夾申請遠傳電信門號電子卡流程。圖／翻攝自數位發展部官網

什麼地方可以使用數位憑證皮夾？

超商領貨

三大電信業者以及全家便利商店已率先上線；7-ELEVEN亦已於特定門市（道生、松高、宏泰）啟動服務，並預計於12月24日擴大至全台門市投入試營運。民眾可以透過數位憑證皮夾將隱私保護與資訊融入日常，不用再掏錢包、拿出身份證，大幅提升便利性。

點擊APP裡的「出示憑證」後，點擊「統一超商/全家便利商店包裹取貨」。 選擇之前新增的門號電子卡，點擊「產生條碼」。 出示QR Code讓店員掃描，即可領取包裹。

使用數位憑證皮夾在超商取貨的流程。圖／翻攝自數位發展部官網

辦理政府業務

使用數位憑證皮夾辦理政府業務時，只需攜帶手機，無需提前準備證件手續，透過掃描辦理單位提供的QR-Code或感應，即可授權個人資料，自動填入電子申請表單，省去借還證件、掃描複印、反覆填寫的麻煩。

數位通行

串連民眾授權的各種服務，平常帶在身上的證件、會員卡可依民眾需要放在數位憑證皮夾保護，只要拿出手機就能搞定，無需再掏出實體證件。

租車

使用數位憑證皮夾APP掃描租車網站顯示的QR Code，就可以自動帶入駕照資料，快速申請租車帳號。

數位憑證皮夾可以放什麼？

身份證、健保卡、駕照、票券、優惠券、會員卡。

數位憑證皮夾安全嗎？

數位憑證皮夾的安全性取決於多種因素，包括系統設計、加密技術、使用者行為等，一般來說，採用多重驗證、生物辨識等方式的數位憑證皮夾相對安全，但仍建議使用者定期更新軟體、避免在公共Wi-Fi環境下進行敏感操作。

數位憑證皮夾APP將會採用GuardSquare DexGuard方案來提供反靜態分析的保護、提供對動態分析與即時攻擊的防護，來避免惡意的對APP進行攻擊，APP也會通過第三方的MAS檢測（L2類：須使用者身分鑑別之應用程式）並取得標章，確保APP安全性。

若使用者不慎遺失手機，建議立即遠端鎖定手機並掛失數位憑證皮夾，若設定了多重驗證，也可降低資料被盜用的風險。

為什麼需要數位憑證皮夾？

對使用者：

不怕遺失實體證件。 出門只帶手機即可。 可「選擇性揭露」資料，例如只證明成年，不顯示生日，以有效保護個人隱私。

對政府與企業：

防偽、防盜用。 降低人工驗證成本。 可即時撤銷、更新憑證。



