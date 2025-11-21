不怕中國全球抓捕！沈伯洋再次代表台灣出國 赴荷蘭分享「民主防衛」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國立案調查，並被揚言全球抓捕，外界擔憂他到國外考察，恐面臨「被消失」風險。不過，沈伯洋被通緝後，除到訪德國國會作證，今（21）日更前往荷蘭出席國際自由聯盟會議（LI），無懼中國跨境鎮壓的威脅。

民進黨立委范雲稍早在臉書上分享，終於可以跟大家公開，沈伯洋委員會跟我一起代表臺灣，前往荷蘭出席國際自由聯盟會議。（范雲臉書）

民進黨立委范雲稍早在臉書上分享，終於可以跟大家公開，沈伯洋委員會跟我一起代表臺灣，出席國際自由聯盟會議，該會議集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，很榮幸，她也得到賴清德主席的信任，目前也代表民進黨，擔任聯盟的共同副主席。

范雲指出，去年在智利的年會，是她第一次出席，當時大會通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參與。這一次，她會和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」。

范雲透露，沈伯洋在國際自由聯盟會議上則會分享，「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。如同蔡前總統說的，外交就是一棒接一棒，繼續一起為台灣奮戰。

