不怕中國惡意威脅！日本網友自製「挺台應援曲」 台灣人感動落淚

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國際中心／李紹宏報導

2025年11月，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，雖遭中方強烈抗議，卻在日本國內獲得不少支持。除了政治角力，這股熱潮也延燒至民間，甚至有日本網友透過創作歌曲與社群發聲，強調「台日並肩」的深厚情誼，讓台灣人相當感動。

日本首相高市早苗曾發表「台灣有事」挺台言論。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

當時，日本首相高市早苗在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」議題發表關鍵看法。她提到，若中國動用軍事力量導致「存亡危機事態」，日本不排除依據國家安全相關法令，行使集體自衛權以應對衝突。此舉隨即引發中國政府高度敏感，並祭出相關報復措施。

廣告 廣告

然而，外部的政治壓力並未影響日本社會的共識。根據《每日新聞》去年12月的全國性調查，高達67％的日本民眾認為首相無須撤回該言論，僅有約一成的受訪者持反對意見。這項數據說明，日本社會對於支持台灣及捍衛自身安全利益，已具備高度的群眾基礎與認同。

這股支持力量不僅停留在政治層面，社群媒體上也展現了極高熱度，像是多則強調「台灣自主性」的貼文在X（前推特）上獲得數萬次點讚，甚至還有日本創作者特別譜寫《Stand with Taiwan》一曲，歌詞中溫情告白「日本就在你身邊」，在YouTube點閱上已突破6.5萬次，引起無數台灣網友感動回饋。

不少日本民眾提到，對台灣的支持源自於長年累積的互助關係。特別是東日本大地震期間，台灣從政府到民間、甚至是孩童捐出零用錢的慷慨解囊，讓日本社會至今感念在心。這份跨越政治的民間連結，也成為當前台日關係最穩固的基石。

更多三立新聞網報導

A-Lin「那魯7-11」隔2天才跟上 台鐵跟風被虧：果然很會誤點

陸不爽日本軍費9兆創新高 轟軍國主義復活！矢板明夫打臉：是誰害的？

22歲年輕媽認「肢解嬰屍」 藏風俗店冰箱！冷吐：想把孩子留身邊

中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明

