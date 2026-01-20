不怕中國車廠「來犯」？德國砸30億歐元重啟電動車補助，比亞迪、油電混合全都納入適用

德國聯邦政府計畫，推出總規模30億歐元（約新台幣1108.5億元）的全新電動車補助方案，並明確表示、該計畫與倫敦不一樣，他們並不會設置排除條款，沒有任何產地或國籍限制，就算是讓歐洲各國傷透腦筋的中國車廠，也能適用提出相關補貼申請。

《金融時報》指出，德國新的補貼方案顯示，柏林在刺激電動車需求與維護市場之間，優先選擇開放立場，希望吸引最大量商機與企業進駐。德國環境部長施耐德（Carsten Schneider）表示，新方案將追溯適用至2026年初，並一路延長至2029年，目標是為低迷的電動車市場注入新動能，同時強化德國與歐洲汽車產業的整體競爭力。

面對外界質疑和比對，他則向外媒強調，德國政府並不認為、中國車廠正在大規模「入侵」當地市場，因此並未打算設置排他門檻。

「無論是從銷售數量，還是從道路上看到行駛的車輛，我都不認為、中國車廠正大量進入德國，因此我們選擇正面迎戰競爭，而非施加限制。」

補助規模可支援80萬輛新車

根據柏林的計畫，這筆補助資金將可支援民眾購買或租賃大約80萬輛新出廠的電動車。補助對象優先鎖定中低收入家庭，金額依家庭人口、繳稅和總所得的不同，介於1500至6000歐元（約新台幣5.5至22.1萬元）不等。

有趣的是，補貼計畫並不只侷限「純電動車」，市場上所有符合排放門檻的插電式油電混合動力車（PHEV），以及搭載燃油發電機的Range Extender車型，也被納入補助範圍，能看出德國此次補貼政策，其彈性遠高於多數歐洲鄰居。

事實上，重啟電動車補助，正是各大車廠長期訴求，德國在2023年底「突然宣告終止」前一輪補助方案，導致電動車市場出現劇烈變動。隨著主要誘因忽然消失後，2024年德國純電動車銷量，相比前一年銳減27%，對整個產業造成嚴重信心衝擊。

前文提及的英國電動車補貼，是指倫敦在2025年宣告、砸下6.5億英鎊（約新台幣258.1億元）補貼，鼓勵該國消費者優先購買電動車。每款車型將根據其關鍵生產階段「所在國家或地區」，其電網的碳排放量進行評估給予補貼，然而這項限制，雖沒有明文針對誰、卻實質上排除所有在中國製造的車輛。

當時隨著政策內容被曝光，比亞迪（BYD）高層還曾公開放話抨擊，認為英國此舉非常愚蠢。而且正如外界預期，任何死板的限制，都無法百分之百阻擋任何有心人士鑽漏洞。

面對英國的限制，就有一家由歐系車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）出資成立的零跑汽車（Leapmotor），先是將部份車款生產線移往義大利都靈，再從此處銷往英國，並且主動下修售價符合政府補助條件，要讓自家車輛成為「英國最便宜的電動車」。

歐盟（EU）對中國製電動車加徵反補貼關稅，但這些車廠依舊靠著「相對便宜的售價」在德國持續擴張。不過，在擁有眾多本土品牌的德國，其市占率目前仍無法與之抗衡。即使以龍頭比亞迪為例，2025年該品牌在德國銷量，大約落在2.3萬輛，較前一年成長8倍，但這個數量卻不到整個市場的1%。

德國車廠警告：沒有基礎建設，補助只是短期刺激

德國汽車工業協會（VDA）雖然歡迎政府的新補助方案，但同時也提出警告，假如政府沒能同步改善國內基礎建設，這類補助恐怕只會是「曇花一現」，短暫讓銷售量或相關經濟數據好看，但對整體經濟並無實質幫助。

VDA主席穆勒（Hildegard Müller）表示，真正影響電動車市場的關鍵因素，是當地有沒有足夠密集的充電網路，外加能源價格是否足夠親民，「充電基礎設施與能源成本，才是電動車永續發展至關重要的關鍵重點。」

