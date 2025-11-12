不怕中國「全球抓捕」 沈伯洋現身德國國會：勇敢台灣人不退縮

中國近期以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言將「全球抓捕」。對此，沈伯洋今（12）日現身德國柏林，強調他將以台灣立委的身份赴德國國會，為自由與民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮。」

中國國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子」清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他發起並建立「黑熊學院」，涉嫌分裂國家罪。

沈伯洋於台灣時間12日晚間9時透過辦公室表示，他目前人在德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

沈伯洋也透過自錄影片指出，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮捕，「但我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身份進去作證，為自由為民主來作證。」

為全世界自由民主而戰 沈伯洋：絕不會退縮

沈伯洋強調，中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沉默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。

沈伯洋說，今天在這邊，自己最主要不只是在捍衛國家民主而已，而是為全世界的自由民主而戰，「接下來我進去之後要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

