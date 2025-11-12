不怕中國「全球抓捕」 沈伯洋現身德國國會：勇敢台灣人不退縮
中國近期以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言將「全球抓捕」。對此，沈伯洋今（12）日現身德國柏林，強調他將以台灣立委的身份赴德國國會，為自由與民主作證，「做為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮。」
中國國台辦去年10月將沈伯洋列入「台獨頑固份子」清單，重慶市公安局日前發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他發起並建立「黑熊學院」，涉嫌分裂國家罪。
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時透過辦公室表示，他目前人在德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。
沈伯洋也透過自錄影片指出，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮捕，「但我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身份進去作證，為自由為民主來作證。」
為全世界自由民主而戰 沈伯洋：絕不會退縮
沈伯洋強調，中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沉默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。
沈伯洋說，今天在這邊，自己最主要不只是在捍衛國家民主而已，而是為全世界的自由民主而戰，「接下來我進去之後要讓他們知道，也要讓中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
花蓮又淹大水！村長開罵「早通知中央」 水利署長親自致歉
鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮縣萬榮鄉明利村昨晚（11日）再度發生淹水災情。村長林萬成痛批中央，早在9月23日光復淹水前就已提醒相關單位，溪邊堤防出現破口需要加強，但至今依然沒有進展。對此，水利署長林元鵬當晚親自向村長致歉，並保證將儘速完成防水作業。中天新聞網 ・ 20 小時前
預言沈伯洋將爆出醜聞！他見1幕喊「賴政府準備切割」 曝中國挑他開刀原因
北京當局點名民進黨立委沈伯洋因系列行為「傷害中國人感情」，大動作起訴的同時預告「發布全球通緝」，案件受到各界關注的同時，前立委邱毅分析，可能很快就會有沈伯洋父子的醜聞浮上檯面，更預言總統賴清德、行政院長卓榮泰「不準備救他」。至於台獨清單這麼多人，為什麼先挑沈伯洋？邱毅認為，因為抓他不但師出有名、還最有把握。邱毅透過臉書發文表示，隨著中國國台辦再度抨擊沈伯洋，......風傳媒 ・ 14 小時前
聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了
聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了EBC東森新聞 ・ 18 小時前
中國抓捕沈伯洋！台人幸災樂禍 呱吉不忍了
[NOWnews今日新聞]重慶市公安局上月底發布警情通報，稱沈伯洋發起並建立台獨分裂組織「黑熊學院」，從事分裂國家犯罪活動將立案偵查，《央視》日前又發布紀錄片「起底」，引述法學專家看法，強調中國可透過...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋選台北市長10大理由！他：輾壓蔣萬安
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》9日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
不護沈伯洋還嗆賴總統！民進黨轟韓國瑜「沒有立法院長肩膀」
針對立法院長韓國瑜今(11/12)日就民進黨立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜指責賴清德沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。太報 ・ 14 小時前
黃國昌竟聲援旺旺！蔡衍明擬進軍中國棒球 綠委怒：不要臉到極點
即時中心／高睿鴻報導 中國統戰台灣的手段五花八門，最近更傳出，疑似將腦筋動到我國國球「棒球」身上，新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打；日前才剛爆出，意圖挪用台灣棒球隊的精神象徵，當成新聯盟的球隊隊徽，引發軒然大波。而近日，中方更加碼宣布，旺旺集團董事長蔡衍明將贊助「旺旺黑皮隊」，進軍中國棒球；民眾黨立委黃國昌竟還對此宣稱，只是「去打個棒球，別那麼嚴肅」，結果遭到民進黨立委林宜瑾狠批。民視 ・ 8 小時前
中國「雙十一」購物潮降溫 消費者現疲態
中國一年一度的「雙十一」購物節落幕，消費者對頻繁促銷活動顯現疲態。上海有市民稱今年未購買任何商品，也有人指消費降級令購物慾減弱。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
午夜特搜：日本社群現「挺台潮」 網友接力發「這句話」力抗中共
主播／劉品薇 台北報導大家最近滑社群時有發現嗎，最近陸續有網友在社群發問，怎麼這幾天怎麼一直滑到有日本網友發文，寫台灣就是台灣，而且進一步在社群裡面搜尋台灣就是台灣的日文，還可以看到更多更熱門的貼文，包括有日本網友寫下，台灣就是台灣不是中國，獲得超過3萬個讚，還有日本網紅接力發文，寫下有多少人覺得台灣就是台灣、不是中國，貼文也獲得1.5萬讚。另外前段時間也有日本政治人物發文，強調台灣不是中國的領土，還說台灣是朋友、中國是敵人。但同樣，有人贊同就會有人反對，其實在搜尋這些貼文的同時，也會看到有部分的日本網友並不認同這樣的說法，但無論如何都顯示出近期在日本論壇中，有關台灣、中國的議題受到高度討論的。最主要的原因還是日本首相高市早苗，最近拋出有關台灣有事的發言，日本電視台政論節目日曜報導，最近也談論到相關的話題，節目最後還進行即時投票，總共有6萬多人投票，其中高達82%的日本觀眾都認同高市早苗的說法，另外有12%的觀眾認為不妥，剩下6%則表達無法判斷。其實除了日本電視台的這一份即時投票之外，日本新聞網JNN上周最新民調也顯示，高市早苗剛成立的新內閣支持率高達82%，對於高市早苗上任後的一連串民視 ・ 6 小時前
沈伯洋不敢認搞台獨？他舉「陸皓東慷慨赴義陳詞」嗆爆
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。中時新聞網 ・ 9 小時前
習近平騙川普？外媒：中國未持續進口美大豆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行的川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。然而，外...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
央視威脅抓沈伯洋！郭正亮揭1情況：麻煩了
[NOWnews今日新聞]繼中國重慶市公安局近期立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒《央視》昨（9）日發布一部7分多鐘的紀錄片，強調可透過國際刑警組織等展開全球抓捕沈伯洋。對此，前立委郭正亮今（10）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 7 小時前
影/郭正亮：蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」跟歐洲議會無關
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，但遭質疑只是借歐洲議會會議廳，且是擔任IPAC共同主席之一綠委范雲邀請，前立委郭正亮分析指，這有什麼了不起？中天新聞網 ・ 5 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 18 小時前
桃園罕見停班課！這群人怒問：到底要上班嗎
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來勢洶洶，北北基桃針對放不放假罕見不同調，桃園市率先拍板今（11）日全市停止上班上課，消息一出，市長張善政臉書湧入大批網友留言「市長英明！」、「市長我愛你！」但也有不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留
律師代表卡西亞普( Nisha Kashyap）表示，舊金山律師團體與多個公民權益組織11日聯合向聯邦法院提告，要求美國...世界日報World Journal ・ 16 小時前
蘇澳煙波大飯店停車場車輛積水！住客怨想開車走被阻 在地人老實建議
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山降下超大豪雨，導致大淹水災情，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場出現也出現積淹水，有住客發出影片表示，想在還沒淹起來前把車開出去，但被飯店人員阻止，引發討論。 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情況，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點當時正在下大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓在櫃檯詢問能否把車輛開出去，詢問是否能提早退房，飯店阻止告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。 住客表示，當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致他們的車輛直接泡水，總共20、30台車都泡水，直呼誰來賠車。 許多在地人表示當時蘇澳已開始淹水，若出去大概也是被淹，「我蘇澳居民，跟你說你開出去絕對拋錨在路上」；也有人指出有兩點須釐清，「第一，當時是否因為安置防水閘門才拒絕讓車主離開；第二，法律上飯店是否有權禁止客戶駛離」；許多網友提到，「若開防水閘門導致水淹更多，誰要負責？」查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 20 小時前
否認與KK詐騙園區有關！泰王出訪北京前夕，柬埔寨賭場大亨佘智江被引渡中國受審
泰王拉瑪十世（Maha Vajiralongkorn）即將出訪北京之際，曼谷警方12日突然大動作進行引渡，將一名被中國長年通緝的賭場大亨佘智江（She Zhijiang），直接送回中國接受審判，直接斷絕他過往長達數年對抗引渡令的努力。泰國政府此舉，很明顯就是做給中國看，以此強化中泰合作關係、共同打擊和瓦解盤據緬甸、柬埔寨和寮國等地的跨國犯罪集團勢力。根據BB......風傳媒 ・ 7 小時前