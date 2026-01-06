即時中心／潘柏廷報導

日本維新會中國裔參議員石平，今（6）日上午搭機抵達台北，喊話證明台灣是獨立國家，等同回應中國對其制裁、祭出禁止入境的措施；他下午前往日台交流協會，於會見駐台代表前受訪坦言，中國外交部列出他涉台言論、關心新疆與西藏問題等理由制裁他，但他在日本已經發表相關言論20年，突然有一天中國發神經非要制裁他，反而讓自己「揚名天下」，直言「最好這次我到台灣訪問，他們也以此為理由再制裁我一次」。

廣告 廣告

石平今日下午受訪談及遭中國制裁一事表示，「我也不知道他們為什麼要制裁我，像發瘋似的」。而中國外交部列出好幾條制裁他的理由，第一條就提到他「涉台」，也就是關於台灣的發言成為制裁他的理由之一，「可能就是我一直主張『台灣、中華民國是一個獨立國家，不是中國的一部分』，這個主張讓他們（中國）感到很生氣吧？」

接著，石平提到，其他制裁理由還包括他談論新疆、西藏議題，而他也長期批判中國政府對新疆維吾爾族及西藏人民的人權迫害，甚至侵略新疆與西藏的國家土地。

「但是我就是想不明白，」石平認為，自己發表這些言論，甚至在日本已經持續20年，卻突然有一天中國發神經非要制裁他，「那就制裁吧！反正我也挺高興的，制裁反而還讓我『揚名天下』。」

同時，石平指出，過去台灣人或世界華人中有不少人並不認識他，但中國共產黨一制裁，反而提高了他的知名度，「反正對我來說是好事，我非常歡迎他們制裁，最好這次我到台灣訪問，他們也以此為理由再制裁我一次。」

最後，石平也提到，自己遭制裁其實是去年（2025）9月的事情，甚至「也沒有通知我」，直言「中國共產黨就是這麼一個政權，蠻不講理、霸道、隨心所欲，反正我也無所謂。」





原文出處：快新聞／不怕中國！日本參議員石平喊「揚名天下」：最好以訪台為由再制裁我

更多民視新聞報導

不甩北京禁令！石平議員今訪台 印太智庫：證明台灣與中國互不隸屬

中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

日參議員石平今訪台！台灣基進：該譴責的是中國專制政權

