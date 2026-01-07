不怕冷不等於健康？醫揭科學4大真相：6族群不適合冬天短袖派





冬天冷到爆炸！煩惱如何多加衣服保暖都來不及，為何有人還是短袖短褲像活在夏天輕鬆搞定？醫師揭露真相，這是因為「散熱系統導致體感不同」，提醒「6種人沒有保暖本錢」，千萬別賭命！

醫揭不怕冷4大真相

胸腔暨重症專科醫師黃軒透過臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」，多次提醒抗寒保命原則，除了身體「三暖王」是鎖熱關鍵部位，也發文說明，依據醫學與生理學顯示4大因素，有些人確實較不怕冷：

散熱系統不同： 人體並非只靠「量溫度」，還有靠 「大腦+自律神經+血流回饋」。

棕色脂肪（Brown Fat）含量不同： 棕色脂肪有著直接燒掉產熱的功能。棕色脂肪活性高的人，低溫下能快速產生熱量、主觀冷感顯著降低（等於身體自帶暖爐）。

長期運動： 肌肉量高（肌肉是主要產熱器官）、基礎代謝率高、交感神經調節效率更好（穿得少，核心體溫也撐得住）。

大腦「冷感設定值」不同：冷刺激的感受，會經由周邊神經傳到大腦、大腦對這些訊號的「解讀強度」存在個體差異（同溫度對於不同大腦判讀能否承受的訊號不一樣），這並非意志力，而是神經科學。

6族群不適合冬天短袖派

黃軒醫師表示，尤其「6族群」天冷穿短袖等於拿生命豪賭，並非每個人都適合冬天穿短袖：



1. 心血管疾病族群：冷空氣會讓血管「瞬間收縮」，造成血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固，研究顯示「心肌梗塞猝死」在冬季明顯增加。



2. 年長者：冷覺神經變鈍、感覺神經退化，核心體溫下降時可能無法感覺寒冷。



3. 甲狀腺功能低下者：甲狀腺素像是人體的「發熱開關」，一旦分泌不足，可能造成基礎代謝下降、產熱能力差、冷刺激影響放大。怕冷、體重增加、疲倦、反應慢、皮膚乾燥、便秘都可能是甲狀腺功能低下的症狀。

廣告 廣告

4. 糖尿病或周邊神經病變者：需注意周邊神經病變，恐造成冷、痛、麻的感覺變遲鈍、血管收縮調節異常，導致手腳冰冷、循環差時，卻「沒什麼感覺」，天冷穿短袖又不保暖四肢，增加凍傷、循環惡化風險。



5. 雷諾氏症患者：雷諾氏症患者一旦受寒，手指、腳趾變白或變紫，出現麻、痛、刺的感覺，血流瞬間關閉，冷刺激是「直接誘發因子」。



6. 體重過低、營養不良者：BMI過低、長期吃太少的人，會使皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足，這類人穿短袖，身體其實是在（透支）「借命使用」。

「不怕冷不等於健康」

黃軒醫師強調「不怕冷不等於健康」，身體4種警訊出現，仍要當心是否有著上述「甲狀腺功能異常」、「自律神經失調」、「感覺神經」等問題或疾病導致：

• 疲倦。

• 體重異常下降。

• 心悸、手抖。

• 皮膚乾燥或怕熱。

黃軒醫師最後語重心長呼籲「冬天短袖派不是勇敢，而是要看身體撐不撐得起這個選擇」，希望大家還是要依自身健康狀況抗寒保命，別拿生命當賭注。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

比多穿一件有用？醫揭抗寒保命「三暖王」是關鍵、5族群要注意

蓋厚被還是冷？醫師實測「三明治蓋被法3步驟」更保暖