不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊

寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣」，從醫學角度來看，人體對冷的感受源自神經、血管與大腦的整合，有些人天生散熱系統反應較慢，或具備較高活性的棕色脂肪，能直接燃燒熱量產熱，宛如體內自帶暖爐，因此就算穿得少，也能維持核心體溫。不過醫生也提醒，對特定族群而言，穿太少恐造成風險，需要特別注意。

街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，可能是散熱系統或棕色脂肪的差異導致。（示意圖／Unsplash）

胸腔暨重症醫師黃軒今（5）日於臉書發文分享，人體對冷的感受不是溫度計，而是神經、血管、大腦的整合結果，有些人因這套反應較慢，或是棕色脂肪活性高的人，這種脂肪會直接燒掉產熱，在低溫下便能快速產生熱量，而這種差異主要跟基因、年齡，及是否長期暴露於低溫環境有關；此外，長期運動的人因主要產熱的肌肉量高、基礎代謝率高、交感神經調節效率更好，也真的比較不怕冷；或是大腦對冷感「設定值」每個人不同，存在個體差異。

然而，不怕冷並不全然代表身體健康。黃軒指出，若伴隨疲倦、體重異常下降、心悸或皮膚乾燥，應警惕甲狀腺功能異常或自律神經失調。黃軒提醒，並非每個人都適合在低溫下維持清涼穿著。對於患有心血管疾病、糖尿病周邊神經病變或雷諾氏症的人群來說，冷刺激可能誘發血管劇烈收縮導致血壓飆升，甚至引發心肌梗塞風險。

此外，年長者與營養不良者也屬於高風險族群，前者因神經退化導致對冷的感覺遲鈍，容易發生核心體溫過低而不自知，後者則因脂肪與肌肉儲備不足，缺乏保暖本錢。

黃軒提醒，「冷，會真的冷進身體裡。」強調低溫環境下的穿衣選擇應根據個人體質量力而行，不該因逞強而賠上身體健康，「冬天穿短袖，不是勇敢，而是要看你的身體，撐不撐得起這個選擇。」。

