不怕塞！男騎「迷你馬」上合歡山追雪 警開罰6百

南投縣 / 綜合報導

合歡山積雪，呈現一片雪白世界，追雪族大集合，衝上山一睹美景，不過有一名男子把迷你馬當成上山的交通工具，騎在雪地來回奔騰，看到的民眾開玩笑說，騎馬是四輪傳動且不怕塞車，雖然男子騎馬上武嶺的行為，太管處說沒有違規，但現場警方還是依照妨害交通，開了600元罰單。

山頭覆蓋厚厚白雪，呈現一片雪白世界，合歡山武嶺出現追雪車潮，一名男子格外引人注目，因為他竟然騎著一匹馬，只見他，完全不受塞車影響，騎著迷你馬，直奔山上，沿路和其他民眾打招呼，民眾將這奇特景象PO上網，讓不少人在底下留言，這匹馬四輪傳動完全不怕塞車，還不用加裝雪鏈，怎麼別人的武嶺看起來比較好玩，不過下一秒警方也來了，開出一張妨害交通600元的罰單。

仁愛分局副分局長施朝軫說：「該行為違反道路交通管理處罰條例第84條規定，有疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走。」據了解這名男子，是一名騎馬訓練員，一早從翠峰出發，不過騎迷你馬的行為，有沒有違反國家公園區域內禁止事項，太管處說，男子騎馬活動的地方，在武嶺停車場屬於遊憩區，沒有違規，但是否違反停車場相關規定，會再和相關單位共同確認。

太管處企劃經理科科長黃晧軒說：「目前攜帶寵物進入遊憩區，是沒有違反國家公園法相關規定，不過有沒有違反停車場法，以及是不是有做好適當得防護措施，太管處將偕同相關單位進行確認。」男子追雪連馬兒都騎上山，還好馬兒沒有出現脫序行為，太管處也呼籲民眾，遵守國家公園法相關規定，別為了一時樂趣，影響其他民眾用路安全。

