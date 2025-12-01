不怕夜間招手沒看到！ 公車駕駛籲「開手電筒招車」

台北市 / 綜合報導

您有過這樣的經驗嗎？夜間等公車時，昏暗中司機沒看到你，公車就直接開走，氣得你立刻打電話投訴，其實公車司機也很無奈，他們透露，如果站牌附近沒有路燈，他們很難在黑暗中看到等車的乘客，他們建議乘客打開手機的手電筒招手，他們馬上就能看見，為了宣導這個做法，還有熱心司機在車廂內貼滿告示，希望乘客不要再錯過班車。

公車廣播說：「下一站，新民高中。」公車行駛在台中市區，仔細看，座位椅背上貼了一張告示「站牌沒有路燈，晚上搭車請開手電筒照明」，原來這條路線，有幾站是在海線地區，晚間站牌沒路燈，熱心司機為了避免漏看等車的乘客，一口氣在車內，貼了4張告示，從椅背、車門邊到投幣的地方壁都有，就是要避免乘客錯過班車。

公車司機說：「他有舉手，我們開過去了，錯過了，(被投訴)，我今天白做了耶，今天像你穿那麼黑的話，我真的有可能看不到，就直接過去了，過頭了。」司機透露，夜間要看見在陰暗處的乘客相當困難。

看看這段畫面，乘客在黑暗中揮動手機手電筒，司機很快就能看見，但這名乘客站在陰暗站牌邊，還穿著黑衣服，沒打開手電筒幾乎無法看見，一直到公車快到站，才看見乘客走出來，(大聲公)司機VS.乘客說：「你有帶手機為什麼不開手電筒在暗處誰看得到。」公車司機說：「很明顯，有沒有，有一個亮點。」記者VS.乘客說：「(開手機手電筒)每次都招得到嗎，(他都看得到啊)。」

雖然司機希望乘客，晚間能開手機手電筒招車，但告示上這幾句話，也有長輩「有看沒有懂」，記者VS.乘客說：「(妳會開手電筒招車嗎)，我又沒手電筒。」另外，也有人還沒走到站牌就拚命搖手機，或是公車快過站才突然跳出來招手，這些情況都讓公車司機停車停得心驚驚，如果乘客能及早到達站牌，並打開手電筒招車，都能讓司機看得更清楚，避免夜間公車過站不停。

