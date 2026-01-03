不怕寒流照穿無袖 韓團ALL(H)OURS成員熊抱取暖「把肌肉當羽絨衣」

【緯來新聞網】韓國男團ALL(H)OURS先前參加台南跨年演出後，又留台拍攝團綜、舉辦簽售會，今（3日）7位成員出席記者會，MASAMI、YOUMIN不畏寒流以無袖造型登場，YOUMIN表示不覺得冷，直呼：「肌肉就是我的羽絨衣。」當場大秀手臂肌；MASAMI則老實招認：「有機會的話想穿羽絨衣，其實蠻冷的。」

韓團ALL(H)OURS大讚台南美食好吃。（圖／陳明中攝）

被問到想選哪位成員一起取暖，MASAMI選了成員HYUNBIN，HYUNBIN聽到立刻笑回：「好喔，給你擁抱溫暖。」並上前抱著MASAMI，展現好交情。MASAMI開心回應：「不只溫暖，心裡溫度也上升了。」



ALL(H)OURS這趟來台，走訪台南各大景點，成員們大讚棺材板好吃，最難忘的美食則是首選地瓜球，特別是起司口味，「真的超好吃，吃了很多！」成員們還透露一開始聽到棺材板名字嚇了一跳，但一吃到就大讚：「外觀有點嚇人，但超級好吃。」愛吃水果的隊長KUNHO則笑喊，台南水果十分美味，他原本最愛西瓜，「但這次吃到火龍果，火龍果在韓國很少能吃到，芒果也好吃。」



至於知不知道台南市長黃偉哲有出小卡，成員們笑說不知道有小卡，感謝台南市長黃偉哲私下熱情，「市長還送了周邊貼紙跟橡皮擦給我們。」讓他們印象深刻。成員們則分享從練習生就猛練自拍，「大家都練習很久，燈光和角度真的很重要。」成員們也向台灣粉絲喊話：「在台南見到大家真的很開心，今年還會有很多機會再來台灣，也希望在韓國、各地演唱會都能和粉絲見面。」

韓團ALL(H)OURS成員YOUMIN表示有健身，有肌肉就不怕冷。（圖／陳明中攝）

韓團ALL(H)OURS成員HYUNBIN（右）抱住怕冷的MASAMI。（圖／陳明中攝）

ALL(H)OURS隊長KUNHO愛吃火龍果跟芒果。（圖／陳明中攝）

