不怕少子化！這所學校114學年新生「註冊率破8成」

生活中心／綜合報導

教育部今日公布114學年度各大專校院新生註冊率，在少子化浪潮與高教版圖劇烈變動的雙重挑戰下，由星雲大師號召百萬信眾力量發起「百萬人興學」所創辦的佛光大學，作為一所堅持公益與公義的綜合型大學，不僅繳出81.32%的成績單，更在國際學術舞台上大放異彩；於最新AppliedHE 2026亞洲大學排名榮登「全台私校第6」。註冊率與國際排名的雙重肯定，證明學校推動「三好AI大學」、「無疆界大學」、「全齡大學」與「美學大學」4大策略轉型成功，已走出條「小而美、精而優」的國際化學府新路。

廣告 廣告

佛光大學。（圖／佛光大學提供）

面對全球AI科技浪潮，佛光大學校長趙涵㨗指出，學校堅持「三好精神」，提出獨樹一幟的「三好AI大學」願景，將「三好運動」精神融入數位課程，培育具備倫理素養的科技人才。在穩健的教學品質與校務治理下，佛大順利通過第3週期大學校院校務評鑑，獲評「通過－效期六年」的最高肯定；學校不僅6度榮獲「三好校園」最高榮譽並獲頒「燈塔學校」，今年更同時拿下教育部「生命教育」與「品德教育」雙特色學校殊榮，展現科技、人文與治理並重的優質教育價值。

在國際化佈局方面，佛光大學結合「佛光山教團系統大學」遍佈全球的道場與教育資源，積極打造「無疆界大學」，為學子建構高度國際化的跨國學習網絡。根據最新評比，佛大在AppliedHE 2026亞洲大學排名榮登全台第15、私校第6；QS亞洲大學排名亦名列全台第38。

佛大提供多元的海外學習路徑，讓留學不只是體驗，更能累積實質學歷與專業。學校與美國西來大學長期推動「2+2雙聯學位」，學生可於國內打底、赴美銜接後段課程，同時取得兩校學位；與英國Middlesex University合作「3+1+1碩士銜接學程」，助攻學生5年內完成學士並順利銜接英國碩士學位；此外，今年亦與美國舊金山州立大學推動交流。依據教育部資料，佛大出國進修比率名列全國第16名，持續蟬聯東部第1，展現強大的國際移動力。

承襲百萬人興學的創校初衷，佛光大學具體實踐「公義與公益」的辦學理想，落實「全齡大學」的社會責任。佛大是一所集結十方大眾愛心所成的綜合型大學，涵蓋人文、社會、管理、科技、樂活與佛教等多元學院，並擁有完善的弱勢助學機制與豐富獎助學金，確保不讓任何學生因經濟因素中斷學業，展現教育機會均等的公義精神。在就業表現上，調查顯示佛大畢業生平均薪資高於全國大學平均水準，顯示學校不僅照顧入學需求，更能有效支援畢業後的職涯發展。

此外，座落於林美山嵐、擁有全台最美校園美譽的佛光大學，更將環境優勢轉化為「美學大學」的治理核心，於2025年榮獲台灣永續大學獎「ESG環境管理領袖獎」，推動境教合一，讓美學成為一種與地球共好的永續素養。

佛光大學強調，這份達8成的成績單，是來自社會大眾對佛大的肯定。面對未來，佛光大學將乘著國際排名飆升的銳氣，持續深化4大品牌內涵，致力將這所承載百萬人期許的公益公義綜合型大學，打造成培育國際領袖的搖籃。我們承諾，將以最卓越的辦學績效回饋社會，不負百萬興學委員的每一份護持，讓佛光之光在世界高教舞台上持續閃耀。

更多三立新聞網報導

穿羽絨外套保暖！男突呼吸衰竭「確診肺炎」醫揭恐怖原因

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

台灣不只拒買蘋果！葡萄柚進口額也變了 南非痛失連14年冠軍

全台碩博班54系所「零註冊」！頂大占17個 台大、清大、成大入列

