不怕急診塞爆！輔大醫院啟動春節機制 服務不中斷

因應農曆春節9天連續假期可能出現之就醫高峰，天主教輔仁大學附設醫院將啟動春節門急住整合應變機制，確保春節連假醫療服務不中斷。（天主教輔仁大學附設醫院提供／吳嘉億新北傳真）

為因應農曆春節9天連續假期可能出現之就醫高峰，天主教輔仁大學附設醫院今（11）日發布提前完成整體醫療量能盤整與部署訊息，將全面啟動「春節門急住整合應變機制」，包含跨科收治病床、類流感門診等醫療服務，確保春假期間民眾仍能獲得即時、安全且穩定的醫療照護。

輔大醫院表示，配合衛生福利部政策，輔大醫院於春節期間每日回報「急診待床時間」等7項急診監測指標，即時掌握急診就診人流與住院床位使用狀況，並透過跨單位即時協調機制，動態調整人力與病床配置，提升急診後送與住院收治效率，強化整體應變效能。

廣告 廣告

另針對住院收治，院方考量平時以專科照護為原則，各科病房多不進行跨科收治；惟於春節連假期間，將採行彈性病床調度措施。急診病人經醫師專業評估需住院者，將依內科、外科病房分流原則，靈活運用空床進行跨科收治。所有安排均落實專業評估與完整交班機制，提升收治效率，也能確保醫療品質與病人安全無虞。

輔大醫院亦將於16日除夕當天至19日年初三加開「類流感門診」，供出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉或關節痠痛、畏寒等症狀之民眾就醫選擇，藉以有效分流急診人潮、縮短候診時間，使急診資源優先運用於重症及緊急個案。

輔大醫院指出，配合衛福部春節醫療獎勵措施，持續維持門診、急診及住院醫療量能，同步加強感染管制與人力調度，確保春節期間醫療服務穩定運作、不間斷。

更多中時新聞網報導

運量創高 台鐵拚後年轉盈

柯震東拍《功夫》累到只想癱在家

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來