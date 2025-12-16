不怕房市吹寒風，照發6個月年終！崇友在手訂單百億元，明年業績目標至少成長5%

受到房市政策緊縮衝擊，今年以來市況急凍，房地產相關產業大多感到寒意，電梯大廠崇友（4506）則是老神在在，不只豪發平均6個月的年終獎金，目前在手訂單也達100億元，2026年業績目標至少成長5%。

崇友總經理游本立今（16）日表示，以往歲末年終之際都是最忙的時候，會被趕在農曆年前交屋的建商客戶追著跑，今年卻沒那麼急迫，可見房市景氣確有放緩，不過電梯從接單到出貨大約需時2、3年，目前在手訂單仍然維持百億元水準，能見度長達2年8個月。

游本立指出，今年對於崇友而言算是不錯的一年，原定「2026年、營收60億、EPS6元」的「666」目標可望提前達標，員工平均年終獎金約6個月。

受到房市漸冷、工期拉長的影響，崇友今年新梯業績力拚持平，明年住宅新梯接單趨緩，但來自廠辦、商辦、社會住宅的案量看增，並且調整轉向布局客梯、高速梯，汰舊換新及維保業務也穩健成長，以目前在手訂單來看，未來這幾年的營收都能維持成長態勢。

崇友近年戮力擴大整體營運規模，持續深化旗下新梯銷售、汰舊換新及維修保養三大核心業務動能，有效掌握住宅、商辦、醫療及公共建設等多元應用場域需求，提供客戶完整的「產品 × 技術 × 服務」價值鏈，受惠新梯訂單成長與維保需求穩定擴張，帶動崇友連續7年整體營收、獲利屢創歷史新高，目前在手訂單足以支撐未來3年營運動能，並且看好國內社會住宅語都更需求，穩步擴大專業人力服務、電梯技術升級。

游本立說明，崇友身為全台最大本土電梯業者，長期深耕台灣市場，憑藉堅實的產品研發實力與穩定可靠的服務品質，戮力深化旗下「崇友」與「堅尼西施」雙品牌競爭力，尤其崇友近年在技術升級上更持續展現研發實力，包括開發每分鐘360米的超高速電梯、導入AI派車演算法提升運行效率，以及透過IoT遠端監控提升維保即時性與系統可靠度，打造兼具安全、效率與智慧化的整合型電梯解決方案。

他指出，崇友核心競爭力在於高妥善率與高服務品質，而這背後仰賴扎實的在地化製造能力、穩定供應鏈與專業技術團隊。崇友電梯安裝與維保據點遍布全台，並建構24小時機動支援網絡，確保客戶在突發狀況下可迅速獲得協助，也因此深獲市場高度信任，帶動近三年接單量持續維持在高檔水準，為後續營運成長奠定有利基礎。

「電梯業最重要的核心是人，唯有穩定的人才與專業技術，才能確保電梯運行安全、維保品質與長期服務能力。」游本立強調，為強化安裝與維保量能，崇友近5年持續擴大人力招募，積極推動制度化培訓與資格認證制度，打造具專業職涯發展的技術團隊。此外，崇友全面強化留才策略，包含提升薪資競爭力、優化年終與福利制度，落實成果共享理念，以提高員工向心力與留任意願。

