不怕挺林岱樺遭黨內砲轟 林佳龍：我從威權時代就是少數派
民進黨2026高雄市長初選打得火熱，外交部長、黨內派系正國會大阿哥林佳龍因日前力挺立委林岱樺遭多方批評。林佳龍今天（12日）接受專訪表示，他不怕被罵爆，並表示自己在乎的是制度而非個人，甚至強調「如果我怕被罵爆，那從學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時，我也是少數派。」
林佳龍今天接受《齊有此理》節目專訪。林佳龍被問到因挺林岱樺而被黨內罵爆，林佳龍直言「我不是挺個人，我是挺制度啦」。他說明民主對他而言，就是確保每個人能為自己說話，不管是參政權還是個人司法權利。
林佳龍進一步指出，如果他怕被罵爆，那從學生時代要推翻國民黨戒嚴威權統治時，他也是少數派。他認為很多事情不要陰謀化，還是回到問題發生時，「我們不要以人廢言，也不要以言廢人」。林佳龍強調台灣民主一定要先寬容、傾聽，找出彼此的交集，讓每個人有路可走。
林佳龍指出，了解他的人都很清楚，他在乎的是制度。他提到林岱樺是七屆立委，有其問政口碑，今天在為自己的權利奮鬥，「我們給她加油，我們不要進入案情的細節」。林佳龍表示，用同樣標準來看檢調，林岱樺已經被起訴了，現在也聽聽看林岱樺的說法，「我想法官也會是用這個心態」。
被主持人追問，「可是後來你的子弟兵就取消了行程，不去幫林岱樺站台」，林佳龍回應，這件事是怎樣對當事人尊重，有些人表示要去支持，但是當事人，她其實一開始也沒有說邀請大家，如果有些角色不適合，那也不一定要到場。
林佳龍認為，把這個講成是派系，倒也沒有那麼代表派系，其實是代表他自己長年以來，對事情的道理要能講得過去。他強調「不要當事情發生在別人的時候，我們每個人都丟石頭」，可是用同樣標準發生在自己身上時，卻覺得自己很無辜，「我覺得這個是同理心」。
