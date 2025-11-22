不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人
即時中心／高睿鴻報導
為積極備戰明（2026）年新北市長選舉，民進黨立委蘇巧慧近日勤跑基層，今（22）天則前往樹林濟安宮，參加「酧恩祈安 五朝圓醮」活動。受訪時，她也不忘繼續對國民黨近期通過的法案火力全開，首先砲轟《財政收支劃分法》修法，直指藍委傅崐萁提出的版本，當中不但有錯、且還將新北的財政狀況，從過去「6都最低」進一步弱化至「全國人均最低」；反觀人口減少的台北市，分配的資源竟還不減反增。
蘇巧慧首先說明，她今天來到的濟安宮，是樹林地區很重要的信仰中心；而自己身為樹林當地的立法委員，很早就收到邀請，所以特別將時間留下來，一起共襄盛舉。她進一步表示，自己也邀請總統、副總統等人，而副總統蕭美琴也是一早就來了；而今天晚上的新北宜蘭同鄉會，也預計將碰到總統賴清德、前立法院長游錫堃等人。蘇巧慧強調，無論參加什麼樣的活動，大家的目標都是讓地方更好。
另，談到之後的選戰布局、以及可能代表藍營選新北的對手李四川，目前傳出民調居於領先，蘇巧慧回應說：「現在選戰對手都還沒確定，所以各家民調都會參考」。她強調，自己將努力接觸更多人、繼續拓展知名度，之後也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是這場選戰中最有創意、想法新穎、也會是最好的候選人。
民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）
她進一步直言說：「想做一位首長候選人，就是應該拿出政績；所以，我會用自己10年來的地方建設成績、以及在國會的表現，爭取市民認同」。
另一方面，立法院國民黨團昨（21）天通過《地方制度法》第55條修法，明定直轄縣市將固定配設3位副市長；此舉也讓外界稱為「李四川條款」，因為李之後即便投入新北市長選舉、辭掉北市副市長一職，台北市仍能依據新法，繼續保有3名副市長。
民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）
然而，蘇巧慧今也嚴厲批評這種疑似「因人設事」的修法。她直言說：「做為國會任職十年的立法委員，我一直認為，在國會通過的法案既然適用全國，就應該長治久安、讓國家能穩健前進；不要因人設事、因地設事！」。蘇巧慧接著又提到，昨天通過的法案，還包括傅崐萁版的財劃法；內容不但有錯、還將新北市的財政狀況，直接降格成「全國人均最低」，這是非常惡劣的例子。
蘇巧慧進一步指，根據《地方制度法》，資源分配應該跟從人口狀況；但如今，台北市人口變少了，也理應根據規定進行相對應調整。「但國民黨卻因人設事、再次調整地方制度法的規定，這實在不是一個好的作法」，她說。
