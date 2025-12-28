不怕沒廚房！租屋族「靠它吸油煙」就能炒菜

露營、租屋族福音，小抽油煙機「價低、可隨身攜帶」。（圖／TVBS）

直立式檯面無煙吸油煙機，將上升的油煙導入油煙槽後向下吸入，雖然外型美觀且吸煙效果佳，但需要較大的廚房空間，價格也從2萬多元至5萬多元不等，相較於傳統吊掛式抽油煙機，約5000元至2萬元的價格，直立式抽油煙機的安裝與維修成本都較高，消費者在選購時需要綜合考量空間條件、預算與實用性。

這款直立式檯面無煙吸油煙機的設計特點是將抽油煙機放在桌面上，使用時只需拉起上方的圓弧型鐵板即可啟動。其排煙原理是把向上升的油煙導入油煙槽，再由機器向下吸入。有民眾認為，選擇這種抽油煙機需要考量廚房櫃子的寬度，若櫃子較寬則適合使用這種類型，但若空間較窄，可能還是傳統懸吊式抽油煙機更合適。

「直立式檯面吸油煙機」優缺點參半。（圖／翻攝FB:不動產經紀人吳志仁）

對於某些特殊廚房環境，例如瓦斯爐背面沒有牆壁無法固定傳統懸吊式抽油煙機的情況，直立式抽油煙機提供了一個解決方案。有民眾表示，相較於傳統抽油煙機上方較大的管子，這種設計在美觀上值得考量，但消費者仍會關心安全和價格問題。水電行老闆周盟傑指出，這種抽油煙機仍需要在牆面開孔做排氣管，而且牆面開孔並不容易，後續維修也會有問題。不過，這種設計的好處是上方窗戶不會被遮蔽。

業者表示，直立式檯面抽油煙機的優點包括整體空間看起來較美觀，由於距離鍋爐較近，吸煙能力較佳，油煙比較不會飄到天花板和櫥櫃。但缺點也很明顯，包括價格昂貴、佔用檯面空間，以及清潔上比較麻煩。市面上還有可攜式的小型抽油煙機，適合露營或租屋族使用，價格便宜但吸煙效果較差。雖然直立式檯面抽油煙機被認為較美觀，但由於其施工難度與後續維修成本都不低，消費者在安裝前需要仔細評估是否適合自家廚房。

