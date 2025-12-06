不怕老公外遇！潔哥親揭背後原因：想想就覺得興奮

台灣知名網紅「潔哥」李秉潔（Candy）以直率敢言的個性、亮麗外型及「鄉民女神」封號在網路走紅。（圖／翻攝自潔哥臉書）





台灣知名網紅「潔哥」李秉潔（Candy）以直率敢言的個性、亮麗外型及「鄉民女神」封號在網路走紅。她時常在社群分享婚姻與育兒生活，擁有不少粉絲關注。近日她在臉書談起外遇話題，坦言「說實話我還真的不怕岳妹外遇」，甚至說想到老公真的外遇之後可能發生的情況，「簡直不要太開心」，再度引發討論。

潔哥指出，近期社群上出現「正宮抓老公外遇小三」的熱議事件，她坦言自己完全不會擔心老公外遇，「說實話我還真的不怕岳妹外遇」，甚至表示若真發生外遇事件，對她而言反而可能是「意外的好事」。

潔哥在貼文中寫道，雖然自己「年紀有了，但是如果要找男人我也不怕找不到」，平常她也更喜歡二次元，「有遊戲就夠了」。若老公真的外遇，「這真的是天大的流量啊！」她表示，屆時會把兩人從以前到現在的故事，以及外遇過程「拍成一堆 YouTube 影片」、「每日不停輪流的廣播」，相信觀看人數不會少，還能順便賺到抖內收入。

潔哥更語帶玩笑地補充，等事件曝光後，她還可以「再找個新小鮮肉讓自己肉體開心，錢有了新鮮的肉體也有了，簡直不要太開心」，甚至笑稱「想想就覺得興奮」。

貼文引來大量留言討論，不少網友表示被她的坦率逗笑，也有人大讚她保持一貫的「潔哥式幽默」，「如果岳妹外遇對象是男生，會不會瞬間比你還紅」、「有沒有一種可能岳妹在等你先外遇」、「太太請自重，口水先擦一下」、「原來是恐嚇貼文」、「是可以這樣昭告計畫的嗎」、「以後岳妹都會想身邊的女生是不是你派來的」。



