不怕蔡依林提告！梁曉珺重上邪教爭議片 21字開嗆拒道歉
天后蔡依林（Jolin）出道26年，日前在台北大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」，豈料卻遭到中國網紅「斯理亞」批評其演出內容涉及邪教，蔡依林中國演唱會主辦公司也發聲明提告，更特別點名她散佈不實消息，事後身份被挖出是第五季《超級星光大道》參賽者梁曉珺，今（9）日她再度上傳原先下架的爭議影片，更開嗆：「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」
梁曉珺8日在抖音上傳一部影片，開頭就寫下「蔡依林要告我？」6個大字，接著更開嗆主辦公司代表「提告要去法院」，強調自己的影片「不是第一個解讀蔡依林」，只是「娛樂解讀」類型，更稱蔡依林新專輯中的概念「七宗罪」及演唱會主題「人間樂園」都是來自於西方宗教，並狠嗆粉絲及中國演唱會主辦公司：「發聲明前要好好做功課，要了解自己藝人的作品的中心思想」。
梁曉珺回應蔡依林演唱會中國主辦公司提告。（圖／翻攝自微博）
而梁曉珺在該則影片的配文起初一度被發現是「蔡姐竟然破防了？」豈料現在又變成「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的」，更預告接下來將不定期更新有關蔡依林的文字作品解讀回饋粉絲。
事實上，蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」中國主辦公司「永稻星娛樂」8日除了正式發布聲明提告外，也在官方微博發布深圳、廈門演唱會的資訊，其中深圳站將於3月7日至8日演出，廈門站則於3月14至15日演出。
馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層
莫莉私人助理要24小時待命 代墊支出上看6位數
一天很多次！郭書瑤歷任男友「大又會」 浴室被服務全說了
