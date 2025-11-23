不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過

范冰冰深夜發文感謝《地母》導演張吉安和劇組團隊。（翻攝自張吉安導演IG）

中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

范冰冰因為陰陽合約事件遭中國封殺，近年轉往國際電影圈試圖重振旗鼓，她在《地母》以農婦角色突破過往形象框架，深獲評審青睞，讓她成功在第62屆金馬獎封后。然而當晚她以工作為由，未親自出席典禮，由張吉安導演上台代領，並當場致電讓她發表感言。

她事後在微博發文稱自己收到600多則祝賀訊息，還吃了3隻大閘蟹，其工作室的微博也小心翼翼地寫道「來自寶島的最佳女主角」，避開台灣和金馬獎這兩個敏感詞，只是無奈相關貼文都被悄悄下架。但中國審查的「牆外」范冰冰這次可以安心發文不怕被刪了，她在23日深夜於Instagram等平台，分享自己看到導演傳來的金馬獎座後，回憶起在馬來西亞拍片的那段日子，有感而發表示：「與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。」

范冰冰勇奪金馬62影后。（翻攝自IG @mother.bhumi）

范冰冰Instagram發文全文：

昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。

導演始終用最溫和的方式，守護著每一個演員的表演狀態。我從沒聽過他大聲說話，也沒見過他有半分急躁。而他總能在最關鍵的時刻，輕輕點亮靈感，讓角色一下子活了起來。作為資深影評人，他聊起中國電影時眼裡有光，從《雙旗鎮刀客》到《藍風箏》，每一部經典他都如數家珍，在我心裡，他不僅閱片無數、學識淵博，更難得的是，他始終懷著一顆對電影赤誠而敬畏的心……這份深厚的積澱，讓我對他充滿敬意，也無比的信任。

非常感謝他在各種壓力之下，還始終堅定地支持我、認定我。儘管拍攝條件艱苦，但馬來西亞劇組裡的每個同仁，臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事…是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇跡，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直和大家一起走下去…🥹

與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。

現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！Saya sayang kamu semua banyak-banyak! ❤️❤️❤️

