不怕被告！Ella買下15首S.H.E金曲版權 廠商卻擔心1件事

【緯來新聞網】亞洲女子天團S.H.E單飛不解散後，成員在各自領域發展，Ella（陳嘉樺）去年底展開個人巡迴演唱會，演唱多首S.H.E經典歌曲，包括〈波斯貓〉、〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等，背景襯有Selina（任家萱）與Hebe（田馥甄）的歌聲，原來是Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，但沒有買重製曲版權。

Ella向華研唱片買下S.H.E的詞曲版權，才能在演唱會上演唱。（圖／翻攝自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella為了籌備個人巡演，每隔環節都不馬虎，尤其S.H.E時期的歌就高達15首，據《鏡週刊》報導，這些歌曲的背景音樂仍保留Selina和Hebe的聲音，完全沒有拿掉2人的音軌，讓歌迷很驚喜，但中國大陸廠商卻很擔憂，因為即使已經買下詞曲版權，可以在演唱會上盡情開唱，但因沒有買重製曲版權，也就不能「重新編曲」。



至於花了多少買下15首歌的詞曲版權？報導指出，沒有固定價碼，但以Ella和華研唱片多年的感情基礎，應該是合理價碼，不會被漫天要價。



事實上，過往曾發生版權問題爭議，五月天在武漢演唱會首場邀請Ella當嘉賓，2人合唱〈五月天〉，事後影片突然遭到下架，相信音樂證實「詞曲版權仍在處理中，故緊急將該首MV暫時下架處理」，之後和華研唱片談定版權費，才又重新上架，當時傳出版權費花了200萬人民幣（約900萬新台幣），相當驚人。



據了解，S.H.E在2018年合約到期後和華納唱片解約後，從團名到過去的歌曲版權就不斷出現糾紛，之前Hebe在演唱會上演唱16首團體歌曲，結果遭華研指控侵權並寄存證信函，雙方關係一度降到冰點，正是因為歌曲版權引起。

