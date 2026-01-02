不怕被AI取代 英國水電技工靠雙手打天下

人工智慧正重塑全球勞動市場，在英國越來越多年輕人，在求學階段，避開被視為較容易被AI影響的白領工作，改學水電、木工等技術；根據英國官方數據，水電工和營建技術勞工，年薪約英鎊3.5到3.7萬，略低於其他產業平均3.9萬英鎊年薪，但這類技術工作比起處理郵件、整理資料等初階白領工作，如今似乎是更穩妥的選擇，在AI時代下，更多年輕人正在尋找一條不被取代的就業之路。

水管工學徒 亞羅申科：「所以我選擇工程環境，和建築行業的原因是，這讓我意識到 在選擇，職業道路時 人工智慧，是無法取代這些領域的。」

18歲的亞羅申科正在學校接受水管工培訓，她的選擇，正反映英國近年許多年輕人的職涯轉向，改學一技之長，避開較容易被AI影響的白領工作。

倫敦國王學院人工智慧講師 蒂斯林克：「目前的初步證據，包括我自己的研究 ， 以及史丹佛和哈佛，幾位研究者發現 都指出，初階職位 正在面臨招聘縮減。」

年輕人的擔憂並非空穴來風，專家指出情況已經在發生，來到全球最大電商亞馬遜在英國西北部博爾頓的倉庫，AI機器人毫不費力地搬運貨架、不再需要人力尋找產品。路透社指出，與體力勞動相比，白領工作更容易受到人工智慧和自動化衝擊。英國人力資源產業相關機構公布一項調查顯示，英國每6個雇主當中就有1人預期，未來1年內，AI工具的使用將有助公司減少員工人數。

倫敦國王學院人工智慧講師 蒂斯林克：「短期內可能會出現很多衝擊，短期失業率可能相對偏高，意思是我們現在已經看到，年輕畢業生的就業情況，開始出現這種跡象(受AI衝擊)，在新工作出現之前 還需要時間。」

官方數據顯示，英國水電工和營建業技術勞工，年薪約3萬5到3萬7英鎊，雖然微幅低於各產業平均年薪，但專家指出，這類技術工作有更大機會，可自行創業接案，提高收入潛力。

非營利教育培訓機構執行長 戴維斯：「機器人技術的問題在於，這個世界是為人類設計的，人類有手 所以所有物件與環境，都依照人類的動作能力來設計，這是機器人目前落後的地方。」

不過，專家也強調，無論哪種工作，需要思考的是如何在強化人類獨有能力的同時，又能善用AI，因為人工智慧時代下，被取代的並非是人，而是跟不上變化的技能與工作模式。

