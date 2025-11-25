不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！

文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關

Qooah ・ 1 天前