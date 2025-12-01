不怕降息！銀行搶客 台幣存款年息最高15%

▲不怕降息！銀行吸客搶錢大戰，新台幣高利存款年息最高衝15%。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 全球市場降息循環已悄然啟動，國內部分銀行新台幣活儲利率已同步下調，不過，面對年底降息與資金回流需求，銀行持續推出新台幣高利存款利率搶客，其中樂天國際銀行祭出15%短天期高利；聯邦銀行New New Bank數位帳戶新戶新台幣活儲「15萬內10%」；王道銀行新戶年息也有10%；台新Richart則提供新戶優利子帳戶活儲最高3.5%，舊戶透過簡單任務即可享有優利子帳戶最高1.8%優惠，若存滿限額最高可領逾2600元利息。

全球市場降息循環已悄然啟動，國內部分銀行新台幣活儲利率已同步下調，現台灣主流數位帳戶活儲利率多於1%~2%之間，傳統活儲利率更是低於1%。

樂天銀行即日起至12月31日止，為新戶打造市場上少見的短期高利方案，祭出10天期年利率15%優惠，但每人限享一次，額度上限5萬元。另外，樂天銀行也針對新戶推出3個月期年利率2%的定存優惠，總額無上限。

此外，為讓新戶的帳戶裡每一塊錢都能享高利，樂天國際銀行推出全新活儲優惠機制，凡成功新開立帳戶者，隔日即自動適用年利率1.5%的優惠活儲至次月底，無須額外申請或滿足條件。此機制讓新戶在享受數位金融便利的同時，也能靈活運用資金。

王道銀行至12月30日止，首次開立存款帳戶的新戶，於成功開戶的次一個營業日起算2個月內，可享新台幣階梯高利活儲優惠，帳戶日終餘額新台幣5萬元內可享活儲年利率10%，新台幣5萬元至20萬元享活儲年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

此外，王道銀行亦提供所有客戶皆可參與的新台幣定存優惠。即日起至12月31日15:30止，王道銀行客戶皆可享2個月期新台幣定存年利率1.81%、6個月期新台幣定存年利率2%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元；此外，客戶當下存款總餘額較2025年9月30日日終餘額之新增存款，可享9個月期新台幣定存年利率2.1%優惠，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣1000萬元。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶也持續針對新戶推出的台幣活儲限定優惠，只要是今年7月至12月新存戶，即享「開戶當月21日至次月20日」為期1個月台幣活儲年利率10%，優惠限額存款平均餘額15萬元，如果在7至9月就開戶，存款平均餘額逾15萬元部份，還享有「存款年利率1.5%無上限」。

此外，舊戶也可參與升級任務放大存款報酬，只要於7月至12月任1月份，完成「推薦開戶」或「證券任務」即可升等為「金級會員」，於完成任務之次月撥息時，享活儲年利率從2%升至4%，優惠限額存款平均餘額15萬元，優惠資格每月檢視，最多享6個月高利回饋。

台新Richart也推出年底優利方案，針對2025年12月起開戶的新朋友，即能暢享優利子帳戶限額10萬元以內3.5%優利，並可領取豐厚利息到明年6月，活動期間皆存滿限額10萬元最高可領約1697元利息，開戶首次登入APP，可再獲得100元用戶禮及行動電源。至於舊戶也提供極具競爭力回饋，僅需於活動期間內完成任一指定任務，亦可享有優利子帳戶30萬元內1.8%優惠利率，活動期間皆存滿限額30萬元，最高可獲約2619元利息。

