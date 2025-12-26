不怕雷主管！日本企業公開上司優缺點「給員工自己選」 離職率降至0.9%

日本一間公司讓員工自己選主管，罕見制度引發日本民眾關注。（示意圖／photoAC）

許多民眾工作怕遇到雷主管，而日本職場中更有「上司好壞」直接影響員工升遷、薪資甚至去留的情形，被戲稱為「上司扭蛋（上司ガチャ）」。有調查指出，約有8成上班族曾把「上司」列為想離職的主因；對此有日本企業祭出給員工自己選主管的制度，成功將離職率降至0.9%。

根據日媒《朝日電視台》報導，位於北海道札幌市、從事耐震設計的公司「櫻花構造（さくら構造）」，近年施行罕見的「上司選擇制度」，讓員工能自行決定要跟隨哪位主管工作。該公司將8名主管的個性、優缺點整理成一本「上司說明手冊」，即使從未共事過的員工，也能提前清楚了解各個主管的工作風格。

廣告 廣告

該本手冊內容相當直白，例如其中一名室長介紹寫著，「優點是現場經驗豐富、精通Excel」，但缺點則是「對部下缺乏興趣、不擅長與女性相處」；另一名主管的優點是「做事認真、以員工好好工作為優先」，缺點卻是「平時愛抱怨、常發牢騷」。手冊內容以毫不修飾的公開方式，在階級文化嚴重的日本職場相當少見。

該公司表示，制度實施後成效顯著，離職率從原本的11.3％大幅降至0.9％。公司一名女員工渡邊梨沙指出，這就像是「公司內轉職」，當遇到不適應的狀況時，能選擇更換主管，帶來很大的安心感，也讓員工更有動力持續工作。最重要的是，因為是員工自己選擇的上司，他們對工作的責任感也自然提升。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了