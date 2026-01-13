不怕雷虎科技提告 Cheap反擊：不是發律師函就能叫人閉嘴

面對雷虎科技喊提告，Cheap今po文，強調自己已正式委律師處理，並反擊直呼「不是發律師函就能叫人閉嘴」。（翻攝自Cheap臉書）

網紅Cheap近日在YouTube頻道釋出新影片，內容後半段提及無人機大廠雷虎科技「掛了幾十年」「連虧多年」等等，還影射雷虎是特定股東的金融操作工具。昨（12）日雷虎科技大動作澄清，並強調會對Cheap提告。Cheap今（13）日po文，強調自己已正式委律師處理，並反擊直呼「不是發律師函就能叫人閉嘴」。

Cheap日前在YouTube頻道釋出《樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱》新影片，內容後半部不僅提及無人機大廠雷虎科技「掛了幾十年」「連虧多年」等等言論，還影射雷虎是特定股東的金融操作工具，影片曝光引發熱議。

廣告 廣告

雷虎科技昨（12）日大動作澄清，指影片指控涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎科技強調，公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。接下來他們也將對Cheap提刑事加重誹謗及違反證券交易法的重罪告訴。

Cheap今於臉書po文回應，強調自己已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理，至於影片裡提到的增資、併購、績效，「全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務」，他也回嗆雷虎科技，「不是發律師函就能叫人閉嘴，我會積極應訴，法院見」。

更多鏡週刊報導

雷虎科技喊告Cheap！ 486先生曝惹大麻煩：沒死也半條命

冷氣團發威！圖文作家感謝冷氣師傅讓他多花錢 省錢網友：現在超後悔

余家昶「挺身挨刀」避免傷亡擴大 北車M8紀念牌正式公開！全文曝光