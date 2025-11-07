不怕颱風菜價上漲！葉菜類、根莖類、水果類、魚肉類保存技巧一次看
學會這幾招保存方法，颱風季買菜也放心，還能吃得安全又健康！
生鮮蔬果要怎麼保存，你知道嗎？颱風來臨，葉菜類、水果類價格很可能隨著豪大雨災情應聲上漲，想在菜價大漲前先囤貨省荷包，要怎麼做才能吃得營養又健康呢？Yahoo新聞編輯室幫你整理好葉菜類、根莖類、水果類、魚肉類保存技巧，一起往下看吧！
颱風食物保存技巧1：葉菜類
買完葉菜類後，必須依照食材特性來保存，才能延長新鮮度。農糧署表示，葉菜類保存訣竅有下列四大步驟：
買回家後，應先去除黃葉、腐葉。
如未立即料理，不要急著清洗，可以用廚房紙巾將葉菜捲起，吸收多餘水分；已切開的高麗菜、大白菜等，則可在切口處覆蓋廚房紙巾，保持乾燥。
根部朝內，套入塑膠袋，打結時留點小開口，保持通風，讓蔬菜適度呼吸。
接著盡快放進冰箱蔬果室冷藏，蔬果室空間充足時，可將蔬菜以直立或斜著擺放，有助於減少壓傷或被悶住的狀況。
毒物科護理師譚敦慈補充，菠菜、A菜、小松菜等葉菜類，保存關鍵在於「減少水分流失、避免密封悶壞」，若能照著上述方式保存，可將保鮮期延長四至七天。農業部另提醒，不要大量堆疊包裝好的蔬菜，防止壓損、造成浪費。此外，蔬菜仍有一定的賞味期，即便是再好的保存方式，最慢也要在七天內食用完畢。
颱風食物保存技巧2：根莖類
胡蘿蔔、洋蔥、南瓜、地瓜、馬鈴薯、山藥、芋頭等根莖類食材，是屬於颱風過後比較不容易漲價的種類，假如讀者朋友不想在颱風期間買到價格飆漲的葉菜類，根莖類是兼顧荷包與營養的好選擇。
那麼根莖類怎麼保存才好？一般來說，根莖類相對不耐低溫，不一定要放置於冷藏的環境。譚敦慈說明，根莖類放在通風陰涼的室溫保存即可，想要防範根莖類發芽，可以將根莖類和蘋果放在一起，利用蘋果釋放的氣體抑制發芽。打算冷藏地瓜或馬鈴薯的話，切忌清洗，記得用深色塑膠袋或鋁箔紙包覆，以免見光發芽，確保食材安全。食藥署另示警，馬鈴薯若是出現綠芽眼，代表整顆馬鈴薯產生大量的茄鹼，吃了很可能急性中毒，應該整顆丟棄。
颱風食物保存技巧3：水果類
每一種水果的儲存方式不盡相同，農業部高手級網友石光琴指出，水果保存大致可分為以下四種情形：
常溫保存：香蕉、楊桃、枇杷等，常溫保存就行，放入冰箱反而可能凍傷。
催熟後可放入冰箱：酪梨、榴槤、芒果、釋迦、百香果、奇異果、柿子、木瓜等，先催熟再冷藏，未成熟前不要放入冰箱。
冷藏才能久存：桃子、桑椹、李子、荔枝、龍眼、櫻桃、番石榴、葡萄、蓮霧、梨子、草莓、甜瓜等，建議放進冰箱冷藏。
常溫保存或冰箱冷藏均可：金桔、檸檬、鳳梨、柳橙、青棗、蘋果、西瓜、椰子、葡萄柚、甘蔗等，存放室溫或冷藏皆可。
值得注意的是，同一種水果隨著形態變化，保存方式也有差異。例如文旦，還沒剝皮前可以常溫保存，剝皮後便須記得冷藏。有興趣進一步了解的讀者朋友，可以點進農業部農業主題館，查看個別水果的保存小撇步，像是柑橘、楊桃、文旦、火龍果、蓮霧、鳳梨、芭樂、荔枝、芒果、小番茄等，都有詳細說明哦！
颱風食物保存技巧4：魚肉類
魚買回家後，應盡快清除內臟、腮及鱗片，用舊牙刷把魚肚內的髒污刷乾淨，接著用廚房紙巾把水分吸乾，再用保鮮袋密封裝好，以防細菌再污染、脫水與氧化作用，最後放入冰箱，冷藏可以存放三天，超過三天沒有要吃記得冷凍。鱸魚、鯛魚等低脂魚類，冷凍保存可以放六到八個月；鮭魚、鱈魚等高脂魚類，冷凍保存期限則較短，約二到三個月，請格外留意。
肉類部分，如果確定三天內能煮完、吃完，先將血水用廚房紙巾吸乾，再放冰箱冷藏，保鮮又可避免冰箱產生異味；要是買的肉類份量比較多，建議先用保鮮袋或保鮮盒分裝，並標註日期提醒自己食用期限，再放進冷凍庫保存，照顧健康又防範浪費。你可能還想問，各種肉品冷藏、冷凍可以放多久？關於這題的答案，農業部有解答，請參考以下圖表唷！
看更多》蛋怎麼挑才營養？進口蛋來源如何辨識？雞蛋放在冰箱又該怎麼擺？
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※別再整把冰冰箱！（鮮享農YA - 農糧署臉書）
※新鮮蔬果這樣放 吃得安心又健康（農業部農業知識入口網）
※馬鈴薯發芽有毒，聽說只要把發芽的芽眼切除，其他部位還是可以吃，這是真的嗎？（衛生福利部食品藥物管理署）
※水果的保存方法（農業部農業知識入口網）
※蔬果保存小撇步（農業部農業主題館）
※一般肉加工製品保存形式及保存期限（農業部農業主題館）
