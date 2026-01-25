不怕「中國崛起」？美最新民調：逾半認為生活不受影響
美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）日前發佈一份全國性民意調查，顯示美國民眾對「中國崛起」及亞洲地區重要性的看法與外交政策專家存在明顯差異。過半數受訪者表示，即使大陸在全球實力與影響力上超越美國，其生活也不會受到影響。
這項覆蓋全美、對近1500名成年人的調查顯示，認為美國「維持在亞洲的實力與影響力非常重要」，或「有些重要」的受訪者比例分別為35%和33%，合計為68%，在所有地區中排名第五。亞洲在受重視程度上落後於北美（79%）、歐洲（71%）、中南美洲（70%）以及中東（69%）。
《日經亞洲》引述卡內基基金會美國治國戰略項目的高級研究員、調查報告作者之一史蒂芬·韋特海姆（Stephen Wertheim）指出，普通公眾與華盛頓從事相關事務的專家之間存在脫節。這可能意味著，「整個美國公眾並不願意付出太高代價，以防止中國在權力和影響力上超過美國」。
另外，調查結果顯示，近六成美國受訪者僅將美國視為強大且具影響力的國家之一，不再認為美國是全球最具影響力的國家。54％的受訪者認為美國在全球的影響力正在下降，僅有28％的人持相反意見。對於大陸的國際地位，45％的受訪者認為大陸目前與美國不相上下，另有19％的人認為大陸已經超越美國。
在「中國崛起」可能對美國民眾生活造成的影響方面，54％的受訪者表示，即使大陸在全球實力與影響力超越美國，自己的生活也不會受到影響；另有8％的人認為生活可能會有所改善。分年齡層分析，65歲及以上的受訪者中，有52％認為大陸超越美國將使生活變糟；而在18至29歲年齡層，僅27％持同樣看法，顯示年輕族群對「中國崛起」的擔憂明顯較低。
卡內基國際和平基金會指出，調查結果反映出美國公眾普遍不認為大陸超越美國會帶來災難性後果，也不願意為阻止此情況承受重大經濟、軍事或其他代價。報告作者並提及，皮尤研究中心（Pew Research Center）去年4月的調查也顯示美國民眾對大陸的敵意有所減弱，僅三分之一將大陸視為敵人，較前一年下降。
延伸閱讀
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
其他人也在看
歐元區 內需可望逐漸回溫
展望2026年歐元區經濟前景，公股銀行指出，歐元區內需可望逐步回溫，從年初數據來看，復甦仍相當溫和，整體經濟處於低速但尚能前行的狀態，未來關注美國關稅延後發酵的風險，同時，地緣政治與AI投資落後，也成為歐洲的長期結構性挑戰。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廣場協議2.0來了？傳美日聯手護日元 美元面臨「無限資金」狙擊
美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。 美元周一 (26 日) 兌多數主要貨幣走弱、日元跳升，黃金價格則創下歷史新高。投資人正評估，若美日聯手干預以支撐日元，是否將進一步惡化市場對美元的信心。 由於華府難以鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美國去年11月經濟領先指標月減0.3%，下滑幅度大於預期
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國2025年11月經濟領先指標呈現下滑態勢，下滑幅度大於預期。經濟諮商局上週五發布的數據顯示，美國11月份領先指標較前月下滑0.3%，10位受訪經濟專家的預估中值為下降0.2%，預估區間介於下滑0.3%至上揚0.4%。10月份數據為下滑0.1%。這份數據顯示，11月份同步指標增長0.3%；落後指標上揚0.1%。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普對中戰略 藥效有限
美國總統川普重返白宮一年，對中政策成為全球矚目焦點。從貿易、科技、產業到地緣政治，川普高舉「讓美國再次偉大」口號，試圖透過對等關稅、出口管制、供應鏈重塑與技術主導，重建美國對中國的相對優勢。然而，一年過去，戰略訊號雖然強烈，政策成效卻明顯不足。反映出川普主政風格的一貫模式與問題在於善於製造話題，卻難以落實長遠結構性改革所需的執行力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《商情》01/26黃金亞洲電子盤挺價
【時報-台北電】因市場預期未來將出現更多的金融及地緣政治不確定性，有分析師將今年金價上調至每盎司6400美元，均價為5375美元，令盤中金價呈挺價走勢；截至台北時間1月26日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲109.9美元，報每盎司5089.6美元。 3月白銀上漲7.472美元，報每盎司108.805美元。 4月鉑金上漲141.2美元，報每盎司2882.5美元。 3月鈀金上漲96.40美元，報每盎司2124.00美元。(編輯：王聖為) (商品行情網)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園銀樓搶案！2匪假意購買搶走42萬元金飾 新屋警鎖定追緝
近日伊朗抗議活動越演越烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際金價持續飆漲屢創新高，加上年關將至，讓歹徒鋌而走險，桃園市新屋區一家銀樓今（25）日傍晚，被2名歹徒假借購買金飾，隨後趁店家不注意搶走1條黃金項鍊及1條黃金吊墜得手後駕車離去，據了解，被搶走金飾超過2兩1錢，市價約42萬元。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
貓頭鷹飛停「女神頭上」歪頭賣萌 網笑：被媽祖收編
苗栗南庄的獅頭山勸化堂有特殊旅客到訪，一隻貓頭鷹飛進來，停在了殿內媽祖神像的頭冠上，爭著黑溜溜的大眼睛看著信眾，有趣畫面被民眾PO上網，還有不少網友笑說，牠是被媽祖收編了。宮廟前方就是莊嚴慈祥的媽祖神...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《韓股》連四紅生變 韓股5000沒站穩
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國股市26日收低，結束了連續三個交易日收紅的走勢，最後下跌40.48點或0.81%，收在4949.59點。另外，韓元走升，外資大賣1.54兆韓元。 分析師表示，投資人因為伊朗地緣政治緊張情勢的不確定性，大多抱持著觀望的態度，以及聯準會將要公布最新的利率決策。韓股KOSPI今年以來漲幅已達15%左右，自22日以來幾乎都在5000點上方游走，但目前尚未收在5000大關以上。 根據CME(芝商所)FedWatch Tool統計，有高達97%的認為，兩天後要公布最新利率結果的聯準會，這次不會變動目前的利率。因此，只有不到3%的人覺得，聯準會還會再降息一碼，讓美國利率來到3.25%至3.5%之間。 接獲爆料的路透社報導，三星電子計畫從下個月開始生產下一代HBM(高頻寬記憶體)晶片，也就是HBM4，並從二月起供貨給NVIDIA以及AMD。不過，知情人士未透露更多細節，例如，要供應的數量等。同時，三星也不願評論此傳聞。 稍微抗跌的三星電子收在平盤，但記憶體對手SK海力士卻大跌4.04%。另外，現代汽車大跌3.43%，起亞也大跌3.51%。韓元兌一美元在1,439.15時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美軍恐耗盡精準飛彈？張延廷曝美軍工產能：今非昔比
軍事專家最新分析指出，美國飛彈製造速度已無法匹配現代高強度戰爭節奏，若爆發大規模對抗，高階精準武器恐在不到一個月內耗盡，面臨彈藥補產不足的風險。前空軍副司令張延廷直言，美國的軍工產能已今非昔比，如果爆發相當於俄烏的大戰，恐捉襟見肘中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
川普關稅逼的？加拿大總理赴中簽「戰略夥伴關係」 明居正解讀背後操作：是場豪賭
美國總統川普於20日下午在社群平台Truth Social發布AI所生成之圖片，圖中川普與一眾歐洲領導人會談，川普身旁卻有一張圖片顯示美洲大陸，不過美國國土、加拿大、格陵蘭以及委內瑞拉等地均被美國國旗覆蓋；隨後該帳號又發布一張AI生成圖，圖中川普手持美國國旗，插旗丹麥屬地格陵蘭國土，身後是副總統范斯以及國務卿盧比歐。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2則留言
各國都在增加軍費 林雅鈴：我國位處高風險區、增預算勢在必行
政府極力爭取獲得更寬裕的國防預算，保障國家安全，國防院國家安全研究所副研究員林雅鈴指出，在全球地緣政治風險升高下，增加國防預算已成為全球趨勢，國防支出除提供經濟活動所需的「安全環境」，更推動航太、通訊及半導體等產業鏈發展。考量我國位處高風險地區，增加預算提高防衛能力勢在必行，如何在安全需求與經濟增長自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普放話對加拿大徵100%關稅 又是TACO
(記者謝錦慧台北報導)加拿大總理卡尼日前訪問中國大陸，強調加強雙邊經貿合作。美國總統川普則在社群平台發文警告卡尼「州長」，倘若加拿大與中國大陸達成協議，所有輸入美國的加拿大貨品將立即面臨100%關稅。...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台新藥眼科新藥H1在美重新上市，Q2業績發酵，三階段布局拚市佔過半
【財訊快報／記者何美如報導】台新藥(6838)眼科新藥APP13007（美國商品名為 BICOVI）新授權夥伴規劃今年上半年重新上市，2月開始進行試銷與推廣，並訂下三階段策略，目標在三年內取得品牌藥市場50%以上的佔有率。台新藥在美國產品重新上市，除了可取得里程碑金收入，隨市場恢復銷售，也將有營收挹注，另外，加拿大、台灣、瑞士也有機會在今年取證上市，也可望帶來業績貢獻，整體來看，第二季起營收將開始發酵，明年起在藥品多國取證開賣下，業績更將起飛。台新藥23日舉行法說會表示，APP13007已於2025年在美國市場完成合作夥伴調整，改由Harrow（HROW.US）接手商業化推動。依據雙方簽署的授權合約，當產品在美國市場重新上市時，台新藥將可取得一筆里程碑金收入，後續若銷售達成特定門檻，亦可再取得銷售里程碑金，並依銷售表現收取階梯式權利金分潤。台新藥指出，依合作夥伴規劃，APP13007將在2025年上半年正式在美國重新上市，並自2月起展開試銷與推廣，搭配3至5月間多場重要眼科醫學年會進行市場暖身。銷售策略規劃分三階段布局，第一階段以「精準取代」為主，鎖定對療效與安全性要求較高的醫師與患者財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普擬砸 1.5 兆美元國防預算 華爾街日報社論聲援：遠低於與中國開戰的成本
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，再次展現其「實力追求和平」的硬派作風。川普日前於社群平台提議，2027年美國國防預算應由現行的1兆美元大幅度調升至1.5兆美元（約新台幣47兆元），使軍費佔國內生產毛額（GDP）比例逼近5%。對此，《華爾街日報》昨（24）日發表社論強力聲援，強調這筆天文數字「遠低於與中國開戰的成本」，並向川普喊話：若想成功爭取預算，必須先向國會與大眾坦承，當前的美軍並未如想像中強不可摧。 文章指出，當前世界局勢比二戰後任何時刻都要凶險。中、俄兩國正全方位聯手，透過資助北韓、伊朗及拉丁美洲的反美政權與美對抗。更棘手的是，高超音速飛彈、太空網路武器、無人機及核武等尖端技術正迅速擴散，甚至直接威脅美國本土，這還尚未計入人工智慧（AI）未來可能被大規模武器化的變數。 儘管美軍近期在處理伊朗與委內瑞拉問題時展現了掌控太空與制空權的實力，但在面對多線作戰或勢均力敵的對手（如中國）時，勝算已大不如前。目前美國僅將GDP的3%用於國防，水準與2000年「和平紅利」鼎盛時期相當，卻僅為雷根時期的一半。 社論分析，當前美軍規模過小，已難以在與強國新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
中共擴大反腐 46名學術人員抄襲偽造代寫騙經費被罰
（中央社台北25日電）中共持續加大反腐力度，科學研究領域也成為反腐目標，中國國家自然科學基金委員會23日就發布今年首批案件通報，一舉通報46名學術人員涉及科研計劃資金違規的案例，多半涉及抄襲、偽造、找人代寫等，這46人均遭到了不同程度的處理。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【專欄】「疑美論」為何會擴散
最近，政府對紅色滲透問題開始重視了，潛伏在紅色媒體中的共諜記者被逮捕送審，幾位發表武統言...銳傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
人民幣升至32個月新高 中國央行謹慎調高中間價以管理升值節奏
人民幣兌美元匯率周一 (26 日) 攀升至 32 個月以來最高。中國人民銀行近期持續透過調升官方中間價，謹慎地引導貨幣走強，以有效管理人民幣升值的步調。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美國再爆移民槍擊事件！一名美國公民遭擊斃、明尼蘇達州街頭大混亂
美國明尼蘇達州明尼亞波里斯再度發生移民執法槍擊事件，一名合法持槍的美國公民遭聯邦執法人員射殺。現場影片與官方說法出現重大落差，引爆大規模抗議，州長與市長齊聲譴責白宮與川普政府。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象
此前以一段「美國斬殺線」視頻火爆海內外網路的博主「牢A」，近日又在直播中提出勸誡「勿送妻女赴歐美留學陪讀」的言論，他用「...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 發表留言
美國電動車市場即將回溫？聯邦法官判川普取消充電站設施補助違憲
美國總統川普上任後就取消電動車和充電站設施建設補助計畫，因此讓消費者降低購買電動車意願，不過近日聯邦法官則裁定川普凍結資金違反憲法。美國總統川普上任後就取消電動車和充電站設施建設補助政策，此舉讓許多消費者降低購買電動車意願，對此加州、科羅拉多州和華盛頓州等20多州也提出申訴，而這項訴訟近日聯邦法官作出裁定。 聯邦法官表示針對停止充電設施建設補助，交通部和聯邦公路管理局沒有按照行政法屬於違法行為，並且永久禁止交通部收回各州資金和先前已核准實施計畫。而電動車7,500美元補助則是透過立法進行廢除，因此這部分難以判定屬違法。 雖然50億美元充電站建設補助資金已重啟，但電車補助已被終止，因此美國電動車市場能否回溫則還有待觀察。近日聯邦法官裁定川普取消充電站建設補助無效。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言