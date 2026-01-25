不怕「中國崛起」？美最新民調：逾半認為生活不受影響

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）日前發佈一份全國性民意調查，顯示美國民眾對「中國崛起」及亞洲地區重要性的看法與外交政策專家存在明顯差異。過半數受訪者表示，即使大陸在全球實力與影響力上超越美國，其生活也不會受到影響。

美最新民調，逾半認為被大陸超越生活不會受影響。（示意圖／美聯社）

這項覆蓋全美、對近1500名成年人的調查顯示，認為美國「維持在亞洲的實力與影響力非常重要」，或「有些重要」的受訪者比例分別為35%和33%，合計為68%，在所有地區中排名第五。亞洲在受重視程度上落後於北美（79%）、歐洲（71%）、中南美洲（70%）以及中東（69%）。

《日經亞洲》引述卡內基基金會美國治國戰略項目的高級研究員、調查報告作者之一史蒂芬·韋特海姆（Stephen Wertheim）指出，普通公眾與華盛頓從事相關事務的專家之間存在脫節。這可能意味著，「整個美國公眾並不願意付出太高代價，以防止中國在權力和影響力上超過美國」。

另外，調查結果顯示，近六成美國受訪者僅將美國視為強大且具影響力的國家之一，不再認為美國是全球最具影響力的國家。54％的受訪者認為美國在全球的影響力正在下降，僅有28％的人持相反意見。對於大陸的國際地位，45％的受訪者認為大陸目前與美國不相上下，另有19％的人認為大陸已經超越美國。

分析認為美國民眾不願意為阻止大陸崛起付出經濟、軍事代價。（示意圖／美聯社）

在「中國崛起」可能對美國民眾生活造成的影響方面，54％的受訪者表示，即使大陸在全球實力與影響力超越美國，自己的生活也不會受到影響；另有8％的人認為生活可能會有所改善。分年齡層分析，65歲及以上的受訪者中，有52％認為大陸超越美國將使生活變糟；而在18至29歲年齡層，僅27％持同樣看法，顯示年輕族群對「中國崛起」的擔憂明顯較低。

卡內基國際和平基金會指出，調查結果反映出美國公眾普遍不認為大陸超越美國會帶來災難性後果，也不願意為阻止此情況承受重大經濟、軍事或其他代價。報告作者並提及，皮尤研究中心（Pew Research Center）去年4月的調查也顯示美國民眾對大陸的敵意有所減弱，僅三分之一將大陸視為敵人，較前一年下降。

