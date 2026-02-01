不急掃街跑攤？白營主席競總開張 喊「讓新北更有型」

民眾黨主席黃國昌1日在新莊區成立新北市長競選總部，許多來賓出席。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席黃國昌今（1）日上午在新莊區成立新北市長競選總部，以「讓新北更有型」為主軸宣示參選決心。面對外界關注是否已完成黨內徵召程序，黃國昌直言「那只是很小的事」，強調比起形式，更重要的是未來將如何向新北市民交代城市願景與具體規劃。

黃國昌表示，自己身為現任黨主席，徵召程序理應交由黨內相關委員會處理，「自己提案徵召自己，感覺怪怪的」，但他也重申，相關程序並非重點，真正重要的是未來行動與內容。

針對外界關切其近期較少進行掃街行程，黃國昌說明，自己一向秉持「在什麼位置，就做什麼事情」的原則，過去仍具立委身分時，若拿著立委薪水投入市長選舉掃街，是否符合社會期待，值得思考；如今已卸下立委職務，正式成為市長候選人，自然會開始做市長候選人該做的事。

黃國昌也指出，相較於掃街行程，市民更關心的是未來新北市的發展方向，因此競選總部接下來將密集舉辦記者會，對市民「負責任地報告」新北市整體發展的規劃與願景，相關政策論述將陸續對外說明。

至於選戰節奏，黃國昌透露，掃街與各類選舉活動都會按部就班進行，本周末將不會過度安排行程，但從下個周末開始，將在新北市多個行政區同步展開行動，採取「多點齊發」方式，邀請市民共同參與，展現實際行動力。

