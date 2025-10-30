「不急著見鄭麗文」 黃國昌：先讓她整合黨內不同聲音

民眾黨主席黃國昌接受中廣節目《千秋萬事》專訪。中廣提供



國民黨新任主席鄭麗文日前表示，上任後會積極聯絡、安排與民眾黨主席黃國昌見面，黃國昌今（10/30）天表示，藍白黨魁見面「真的沒有那麼急」，先給鄭一點時間去整理黨內不同聲音或意見，去整合黨內未來的路線和策略。

黃國昌今早接受中廣節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋提到，面對藍白的未來合作，目前有沒有兩黨黨魁見面的規劃？黃國昌表示，這段日子看到鄭麗文密集拜訪各個縣市，也見了國民黨內重要意見領袖跟地方幹部，這對黨內程序來說完全合情合理，是個非常好的起手式。

黃國昌強調，兩黨黨魁見面「真的沒有那麼急」，先讓鄭麗文處理黨內事務，整理黨內不同聲音或意見，因為國民黨也是家大業大，有很多意見領袖，讓鄭去整合未來的路線和策略，「這就是我說不急的理由。」

