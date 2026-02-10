不急著領！勞保老年年金5成勞工延後請領、僅1成準時申請

隨著勞保老年年金請領年齡逐步延後，愈來愈多勞工選擇晚一點再領！勞動部今天(10日)指出，目前約有5成勞工選擇延後請領勞保老年年金，比例高於提前請領的4成，僅約1成勞工在符合請領資格時即申請，主要是法定請領年齡由60歲逐年延後至65歲，勞工也選擇延後請領。

勞動部表示，為保障勞工老年經濟安全，勞保老年年金制度的核心精神即為「活到老，領到老，活越久領越多」，屬於終身給付性質，只要符合規定，年金將按月發放至身故為止，並無給付年限上限。

勞動部說明，勞工只要勞保年資滿15年、或併計國民年金保險年資滿15年、達到法定請領年齡，並已離職退保，即可申請勞保老年年金。

依統計，目前約有4成勞工選擇提前請領老年年金、約5成選擇延後請領，僅約1成勞工在符合請領資格時即申請。勞動部指出，請領結構改變，主要與法定請領年齡逐年調整有關，勞保老年年金請領年齡已由原本的60歲，逐步延後至65歲，勞工多會依自身健康狀況、工作規劃及經濟需求，選擇提前或延後請領。勞保局普通事故給付組組長劉秀玲說：『(原音)因為最早的時候老年年金的請領年齡是60歲，所以那時候的人可能都不會60歲就退休，所以他其實只要那時候的人只要差不多61歲、62歲他就是延後。』

勞動部進一步指出，自今年(2026年)1月1日起，勞保老年年金法定請領年齡將調整為65歲。被保險人可彈性選擇提前或延後請領，每提前1年請領，年金減給4%；每延後1年請領，年金增給4%，最多可提前或延後5年，且一經選擇，其減給或增給比例即固定不再變更。不過，若是申請併計國民年金保險年資的勞保老年年金，請領年齡須滿65歲，且不適用提前減給或延後增給規定。

勞動部強調，勞保老年年金制度設計，目的在於提供勞工退休後穩定且長期的基本經濟保障，讓勞工能依自身情況妥善規劃退休生活。提醒勞工在提出申請前，可先利用勞保局提供的試算服務，包括「簡易試算」及「勞保局e化服務系統試算」，提早掌握不同請領時點對年金金額的影響，作為退休規劃的重要參考。(編輯：宋皖媛)