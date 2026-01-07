不怪台灣奪晶片業了？ 川普連轉3篇黃仁勳文 誓言落實「美國製造」
美國總統川普（Donald Trump）第二任期持續推動「美國製造」政策，將重點放在半導體與AI人工智慧晶片產業復興。他過去多次批評台灣等國家「搶走美國晶片業」，但19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時，語氣出現微妙轉變，將焦點轉向「美國自身保護不足」，並強調高關稅及產業保護政策的重要性。隨後，川普更在個人社群平台連續轉貼3則輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的談話，顯示其落實「美國製造」的強烈政治意圖。
川普轉貼的內容包括黃仁勳強調，輝達最先進的AI晶片「Blackwell」已開始生產，且「在美國發明、在美國製造，為美國與全世界打造」。並提到不到一年時間，美國已開始生產最先進AI晶片，關鍵動力正是川普推動的產業再工業化與關稅政策。此外，黃仁勳更直言：「我們之所以能在美國生產，是因為川普。」
▼川普連轉3篇黃仁勳文，誓言落實「美國製造」。（封面圖／翻攝《Donald J. Trump》的真實社群）
值得注意的是，川普19日也提及支持引進外國技術人才，認為這與「讓美國再次偉大」並不矛盾。他指出，先讓國際專才協助建立產業基礎並培養美國技術人員，待技術成熟後再回歸本國運作，才能真正讓美國在先進製造領域站穩腳步。
川普並以喬治亞州電池工廠為例，指其投資巨大且製程複雜，必須依賴外籍技術人力協助落地。該案曾因美國移民暨海關執法局（ICE）突襲行動引發韓籍勞工被拘留事件，顯示美國產業政策與移民政策仍存在拉扯，但川普此番言論，無疑再次釋出「美國製造」決心。
（封面圖／翻攝《The White House》粉專）
