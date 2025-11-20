不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話

美國總統川普和輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）





美國總統川普17日在白宮受訪時，再度談及台灣在全球晶片產業的影響力，直言美國將晶片生意「輸給台灣」是「相當愚蠢、丟臉的事」。

他強調，美國過去明明掌握百分之百的晶片產業，卻在錯誤政策下把產業拱手讓出，並預告未來數年內美國將「拿回相當大一部分晶片市場」。然而川普也說，過去美國晶片產業流失的原因，在於歷任總統沒辦法有效保護本地產業，並不是台灣的錯。

川普上任後主打製造業回流政策，透過關稅與稅收減免等措施，希望推動半導體、AI伺服器、生技醫療與傳統製造業回到美國本土。他也多次公開批評台灣奪走美國晶片生意，而在政策推動下，包含台積電在內的多家台灣科技企業近年確實加碼美國投資。

川普在台灣時間19日深夜突然連續轉貼3篇輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的談話內容，內容皆圍繞美國本土生產最先進AI晶片的成果，並強調這些進展與川普政府的政策息息相關。

他所轉貼的第一篇是黃仁勳10月受訪時的原話：「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片 Blackwell 生產已經開始。AI，在美國發明、在美國製造，為美國與全世界打造。」

第二篇談話進一步指向川普政策的影響：「不到一年，我們就在美國製造最先進的AI晶片；這一切都源於川普總統希望讓美國重新工業化的目標。他的關稅政策是推動這件事成真的關鍵催化劑。」

第三篇則更直接引用黃仁勳的表述：「我們之所以能在美國進行製造，是因為川普總統。」

川普在受訪中再次強調，美國過去因政策不當讓出台灣取得晶片主導地位，「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了」。他強調，未來將反轉局勢，並表示：「我們接下來幾年會拿回晶片市場的很大一部分。」

