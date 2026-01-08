不惜被抓也要吃！毒犯下車買3顆肉包9秒被逮 店家目睹警壓制超淡定

記者潘靚緯／台中報導

毒犯下車買3顆肉包，肉包還沒拿到手，就遭便衣員警逮捕。(圖／肉包店業者提供)

台中市北屯區一間肉包店，日前發生警察圍捕毒犯的驚險場面。一名男子下車購買3顆肉包，正當老闆娘準備打包肉包時，男子突然被2名便衣警察壓制，並上銬逮捕，過程僅短短9秒鐘。肉包店老闆賴先生表示，當時他正在樓上檢查要維修的工具電池，突然聽到外面大喊趴下，還以為是行車糾紛，事後才知道是警察抓毒犯，在攤位賣肉包的母親近距離目睹衝突，則是一臉淡定，繼續做生意，引起網友熱議。

2名便衣員警衝上前將毒犯壓制在地、上銬逮捕。(圖／肉包店業者提供)

店家提供的監視器畫面中，6日上午10時左右，一名身穿深色上衣、頭戴棒球帽、戴口罩的男子，下車後走到肉包店點了3顆肉包，大約過了9秒，一名騎機車的便衣刑警，上前壓制住男子，另一名警察也衝過來支援，男子還來不及結帳拿走肉包，就被警察當場上銬逮捕。

肉包店老闆娘在攤位前目睹抓捕過程，相當淡定，照常做生意。(圖／肉包店業者提供)

老闆將過程發布在臉書分享，許多網友對於老闆的母親在攤位前目睹警察抓捕過程，仍淡定照忙生意，感到不可思議，紛紛留言表示：「吸毒犯都愛吃的肉包」、「包子看起來很好吃」、「你媽一邊包一邊吃瓜」、「這包子一定很好吃，冒著被警察抓（的風險）也要買」、「毒販不惜被捕的風險都要吃到包子」。

老闆的母親受訪時表示，起初看到男客人被壓倒在地，還一頭霧水，看到2名便衣警察大聲喝斥抓人，3人爆發衝突，她害怕得不停默念阿彌陀佛，當時一度想要不要繼續夾肉包給客人，隨後才知道原來是警察抓毒犯，嚇一大跳。

