不惜一戰 伊朗拒放棄鈾濃縮

伊朗外長阿拉奇（左）宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮權利。圖為阿拉奇赴阿曼與美方代表展開會談前，接受阿曼官員歡迎。（路透）

本報綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇八日宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」。他前一天也指出，希望能夠盡快恢復與美國的談判，同時重申德黑蘭的紅線，並警告美國勿發動任何攻擊。

阿拉奇出席伊朗首都德黑蘭的一場論壇表示：「伊朗已經為了自身的和平核子計畫和鈾濃縮付出沉重代價。為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？因為沒人有權支配我們的行為。」

阿拉奇日前在阿曼會晤美國特使魏科夫。他表示，伊朗不會因為美軍部署中東地區而感到畏懼，「他們在這個地區的軍事部署嚇不倒我們」。美軍航艦林肯號目前正位於阿拉伯海。

阿拉奇表示，在六日於阿曼舉行的會談中，伊朗的飛彈計畫「絕無談判空間」。他稱這次會談是「好的開始」，但強調「建立信任還有很長的路要走」，並表示將於近期重啟協商。

阿拉奇同時警告，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將鎖定美國在該地區軍事基地作為目標。

在此之際，負責和伊朗談判的美方首席代表魏科夫與庫許納訪問位於阿拉伯海的美國航空母艦林肯號，此舉顯示美國軍事行動的威脅依然存在。

美軍中央司令部表示，這兩位高層官員登上這艘核動力艦艇進行視察。

魏科夫在個人社群媒體發文表示，這艘航空母艦及其打擊群「守護我們安全，並貫徹川普總統以實力維護和平的訊息」。

以色列總理尼坦雅胡辦公室宣布，尼坦雅胡預計十一日在華府會晤美國總統川普，兩人屆時將討論美國與伊朗的核談判事務。他認為談判必須要求限制伊朗的彈道飛彈，以及要求德黑蘭停止支援隸屬伊朗陣營的其他武裝團體。