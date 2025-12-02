不想中日關係鬧僵？日本工商團體、日中友好議員聯盟幹部與中國駐日大使會面

日本首相高市早苗11月7日在日本國會答詢時，因被問及「台灣有事」時，提到若台海爆發衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本自衛隊可能介入台海衝突，引發中國方面不滿。中方也採取了包含旅遊限制和其他方面的措施，以對此進行抗議。不過，日本工商團體和日中友好議員聯盟幹部仍與中國駐日大使吳江浩會面，希望雙方能恢復交流。

日本共同社報導，據多名相關人士透露，日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的「日中友好議員聯盟」幹部12月1日在東京都與中國駐日本大使吳江浩會面。在日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯引起日中關係惡化的背景下，日中有好議員聯盟方面傳達了欲在2025年結束前訪華的想法。

廣告 廣告

日本自民黨前幹事長森山裕資料照。（黃信維攝）

日中友好派議員仍想訪華

為緩和兩國緊張關係，幹部們也強調了中日繼續開展議員間交流的重要性。報導稱，會面採取閉門會議的形式，日本在野黨的國會議員也參加，同時並共進午餐。由於高市早苗的涉台發言已成為話題，吳江浩闡述了中方的立場。不過在日中兩國政府持續對立的情況下，此次通過有別於政府的渠道謀求了一定的溝通。

小淵優子是日本自民黨籍前首相小淵惠三的女兒，也是該聯盟的事務局長。不過，擔任日中有好議員聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕，本次並未一同出席與吳江浩的會面。

據相關人士稱，聯盟方面在10月下旬高市內閣上台後，曾就今年內訪華，暗中詢問過中方意向。該聯盟正在摸索與中共中央對外聯絡部部長劉海星會談，但據悉中方並未給出明確答復。

議聯中也包括立憲民主黨和國民民主黨等日本在野黨的國會議員。今年4月，森山裕等人訪華，曾與中國全國人大常委會委員長趙樂際會談。

日本自民黨前選舉對策委員長小淵優子是日本前首相小淵惠三的女兒。 圖為擔任經濟產業相時的小淵優子（美聯社）

工商團體也與中國駐日大使會面

日本共同社11月28日時也曾報導，據相關人士透露，日本「經濟團體聯合會」（經團聯）會長筒井義信，28日時曾應中國駐日本大使吳江浩的要求在東京會面。據分析，考慮到日中關係因日本首相高市早苗涉台國會答辯急轉直下，筒井強調了兩國繼續開展經濟和商務交流的重要性。筒井還提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。

該次會談圍繞日中經濟交流，支援日企對華投資的「日中投資促進機構」訪華團與中國商務部長王文濤的聯合會議11月25日，因中方的情況而延期。在中國，日企參加的投資研討會和洽談活動等也相繼取消。

日本「經團聯」訪華團正以1月20日至23日的日程展開協調，成員除筒井外，還有日中經濟協會會長、日本製鐵顧問進藤孝生和日本商工會議所主席小林健、以及一些日企高層。作為事務局的日中經協負責人介紹稱：「訪華相關手續正在進行中。」

中國駐日大使要求高市撤回言論

不過，相對於日方的低調接觸，中國駐日本大使吳江浩11月30日在中國官媒《人民日報》，發表了署名文章，要求日本首相高市早苗立即撤回涉台國會答辯。吳江浩指責高市的涉台言論是「單方面發起的破壞性行為」，指出日方當前唯一正確做法就是「立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯」。

吳江浩在文章中稱，以何種方式實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙。他對沒有撤回涉台國會答辯的高市指出，「任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。」

吳江浩該次的署名文章題為「堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序」，他還在自己的社群媒體X（原推特）帳號上，發佈了該文章的日語版。

中國常駐聯合國代表傅聰在安理會會議發言的資料照。（美聯社）

中國駐聯合國代表二度致函

此外，中國常駐聯合國代表傅聰，12月1日第二次致函聯合國秘書長古特雷斯，要求日本首相高市早苗撤回關於「台灣有事」的國會答辯。致函中指出，反駁中國首次致函的日方「對中方無端指責」。致函列舉高市政府擬修改「無核三原則」等情況，指出日方「正在重新武裝」，提醒引起注意。

傅聰在致函中強調，當前日中兩國對立的直接原因是高市在國會答辯時發表挑釁性言論。傅聰指出「暗示日本會武力介入台灣問題」公然挑戰戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》，表示中方致函完全正當必要。

傅聰曾在11月21日致函古特雷斯，要求高市撤回關於「台灣有事」表示若伴隨武力行使則有可能構成存亡危機事態的國會答辯。

對此，日本常駐聯合國代表山崎和之24日致函聯合國秘書長古特雷斯進行反駁，強調「日本政府防衛的基本方針，是專守防衛這一被動防衛戰略」。山崎還指出「中國認為日本在未發生武力攻擊的情況下也要行使自衛權，這是錯誤的。」



更多風傳媒報導

