不想付20元停車費寧願違停？ 嘉北車站機車「爆量違規」

嘉義市的嘉北車站旁，平時通勤人潮就很多，但有民眾拍下，一整排爆量的機車，違停在車站外的道路兩旁，質疑一旁的醫院，明明就有規劃收費機車停車場，單次只要20元，還不限時，機車族卻疑似不想花錢，寧願冒著違停被開單的風險。警方接獲民眾檢舉，光是今年10月到12月10號，就開罰了46件。

嘉義市的嘉北車站附近，規劃機車收費停車場，方便騎士停車，但還是有機車族，不想多花錢，寧可冒著被開罰的風險亂停車。（圖／民視新聞）

欄杆外，停了一整排機車，放眼望去至少20台，一名機車騎士正要騎車離開，但這裡根本就沒有停車格，而是人行道，路面甚至劃了紅線，卻仍有一堆機車違規停放。民眾表示，這樣會很危險，嘉基外面那邊，醫院那邊也都會有騎機車的，現在也都會取締 ，因為那邊人行道停滿機車，其實我跟小朋友走路也都很危險。

警方接獲檢舉，到場開單開到手軟。（圖／民視新聞）

嘉義市的嘉北車站附近，平時通勤人潮就很多，加上鄰近全市規模最大的基督教醫院，為了方便就醫民眾，院方規劃機車收費停車場，每次20元，不限時，但還是有機車族，不想多花錢，寧可冒著被開罰的風險，亂停在車站外的兩側道路，有網友說方便無價，看來嘉義市都是有錢人。民眾表示，因為我覺得20塊而已，停在外面我怕其他的用路人不方便，一直都會有人停，然後甚至停在殘障車位。儘管牆面都有貼公告，行人專用道，請勿停放機車，但附近正在施工的嘉北車站高架化工程，因應施工，封閉後站，所有機車族湧現前站停車，讓亂象更嚴重，引發民怨，警方接獲檢舉，到場開單開到手軟。嘉義市警察局後湖派出所所長翁育達表示，本分局統計114年10月1日至12月10日，該地點違規停車舉發46件，本分局將持續針對嘉北車站周邊，加強違規停車執法。警方表示，紅線違規停車，依法可處6百元到1千2百元罰鍰，相比機車收費停車場，只要20元，呼籲機車族別冒著被開罰的風險，跟荷包過不去。

