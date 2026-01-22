「不想以他妻子身分死去」！日本爆熟年離婚潮 主婦集體覺醒拒當婚姻中弱勢

日本結婚超過20年的「熟年離婚」比例顯著攀升。示意圖（pexels提供）

日本離婚登記的高峰期通常集中在年末年初至年度交替的3月，近年來值得注意的是，結婚超過20年的「熟年離婚」比例顯著攀升。根據厚生勞動省最新數據，雖然整體離婚總數自2002年高峰後呈減少趨勢，但熟年離婚的佔比卻逆勢上揚，在2020年創下21.5%的歷史新高，顯示中高齡夫妻選擇分道揚鑣的現象日益普遍。

日媒《每日新聞》報導，根據2024年的司法統計年報顯示，家庭法院受理的婚姻案件中，熟年夫妻的案件已佔整體的26%。進一步分析數據發現，由妻子主動提出的離婚聲請高達2萬3,386件，幾乎是丈夫提出的2倍之多。

此外，在爭取生活費與撫養費等「婚姻費用」分擔上，妻子提出的聲請數量更是丈夫的近10倍。儘管民法規定分居期間收入較高的一方有義務支付費用，但懸殊的數據仍赤裸呈現出女性在婚姻中依然處於經濟弱勢的處境。

探究雙方決意離婚的動機，雖然「個性不合」皆為男女雙方的首要理由，但背後的具體痛點卻大不相同。妻子提出離婚的理由中，緊隨其後的是「不給生活費」與「精神虐待」，顯示經濟封鎖與心理折磨是迫使女性離去的主因；反觀男性，除了精神虐待外，第3名的理由則是「異性關係」。

面對這股熟年離婚潮，專門處理離婚案件的律師林奈緒子觀察指出，近期接獲許多中高年女性諮詢，她們普遍抱持著「等不到丈夫過世」或「不想以這個人妻子的身分死去」的強烈念頭。律師分析，隨著智慧型手機與社群媒體普及，現代女性更容易取得資訊，也容易將自身處境與他人進行比較；這讓過去許多抱持著「受丈夫扶養只能忍氣吞聲」的女性逐漸覺醒，意識到現狀的不合理，進而拒絕被動等待，選擇主動採取行動改變人生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

