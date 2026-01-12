不想再撞鞋？2026必看14款新鞋推薦，馬年限定流蘇、厚底細節感滿滿！





告別了過去一年的忙碌，犒賞自己最好的方式，莫過於換上一雙腳感舒適、顏值滿分的新鞋。今年正逢「馬年」，各大品牌不約而同地將駿馬的靈動與時尚潮流結合，推出一系列讓人心動的限定鞋款。想知道如何在2026年穿出新高度，不用在琳瑯滿目的鞋牆前猶豫不決。本文為你精選了14款話題性最高的新鞋，從充滿設計感的流蘇版、機能與舒適兼具的跑鞋，到充滿奢華感的精品聯名，讓你無論是返鄉走春還是街頭穿搭，都能用最自信的步調，開啟馬年的新生活！

2026話題新鞋推薦1.Converse Chuck 70馬年流蘇版

Converse Chuck 70馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

廣告 廣告

Converse的Chuck 70一直是帆布鞋界的「白月光」，而在2026年馬年限定系列中，它被賦予了全新的靈魂。這款「流蘇版」巧妙地將馬鬃的優雅轉化為可拆卸式的皮革流蘇飾件，掛在鞋側時會隨著你的步伐律動，非常有視覺層次感。鞋面選用了高品質的提花織物，上頭隱約可見波光粼粼的雲紋圖騰，搭配復古的米白色調，讓這雙鞋在街頭感中帶有一絲神祕的東方韻味。

Converse Chuck 70馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

Converse Chuck 70馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

除了外型，Converse這次在細節上也下足了功夫。鞋後跟的標誌性黑標與鞋帶孔，特別點綴了質感的「金屬馬蹄扣」，象徵著馬到成功的好兆頭。內在部分則搭載了加厚版 OrthoLite鞋墊，針對2026年的使用者需求提升了足弓支撐力。這雙鞋非常推薦給喜愛「新中式」穿搭的朋友，配上一條寬鬆的亞麻長褲，就能在傳統節慶中穿出極具個人風格的時髦感。

2026話題新鞋推薦2.Converse Run Star Trainer馬年流蘇版

Converse Run Star Trainer馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

如果說Chuck 70是經典，那麼Run Star Trainer就是2026年的黑馬。這款鞋型繼承了德訓鞋的俐落輪廓，但在馬年限定版中，Converse加入了更多大膽的實驗性元素。鞋帶區域同樣配備了精緻的流蘇掛飾，但與Chuck 70不同的是，它的配色更為大膽，運用了「大吉紅」與「玄武黑」的撞色設計，完美呼應農曆新年的熱鬧氛圍。

Converse Run Star Trainer馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

Converse Run Star Trainer馬年流蘇版，價格店洽圖片來源：Converse

在實穿性上，Run Star Trainer採用了尼龍、麂皮與皮革的三重材質拼接，這不僅增加了視覺的深度，更確保了鞋身的透氣與耐穿度。輕薄的橡膠外底提供了極佳的貼地感，無論是開車返鄉還是長時間步行走春，都不會感到負擔。其獨特的「星箭」標誌在金色車邊的勾勒下顯得格外亮眼。對於追求獨特性、不想在街上隨便「撞鞋」的穿搭愛好者來說，這雙鞋無疑是馬年開春的必備單品。

2026話題新鞋推薦3.adidas CNY X GAZELLE W運動休閒鞋

adidas CNY X GAZELLE W運動休閒鞋，NT$4,290圖片來源：adidas

adidas的Gazelle W始終是復古潮流的代名詞，2026年的馬年限定系列中，品牌以「逐風之姿」為設計語彙。最令人驚艷的是鞋側那標誌性的三條線，這次特別換成了「仿馬毛」材質，觸感厚實且帶著自然的光澤，模擬出駿馬奔騰時的肌理感。鞋身選用頂級麂皮，搭配溫潤的香檳金配色，將運動休閒鞋提升到了精品鞋的層次。

adidas CNY X GAZELLE W運動休閒鞋，NT$4,290圖片來源：adidas

adidas CNY X GAZELLE W運動休閒鞋，NT$4,290圖片來源：adidas

為了照顧女性穿著者的需求，W版本在版型上更為修長，能有效修飾腳踝曲線。鞋舌上印有燙金的馬年圖騰，搭配附贈的特製金色馬蹄鞋扣，細節滿分。內部科技則升級了Adiprene+緩震技術，提供柔軟的踩屎感。這雙Gazelle W不僅是一雙球鞋，更像是一件藝術品，適合搭配一件簡單的丹寧洋裝或長裙，輕鬆打造出 2026年最流行的「Clean Fit」風格，展現低調卻不失禮節的賀歲態度。

2026話題新鞋推薦4.adidas CNY X SUPERSTAR II運動休閒鞋

adidas CNY X SUPERSTAR II運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

Superstar經典的貝殼頭設計，在2026年的馬年特別版中迎來了「華麗轉身」。Superstar II系列強調更為厚實的包覆感與視覺份量。馬年款的鞋身使用了帶有荔枝紋理的白色皮革，並在鞋跟處設計了精緻的紅絲線刺繡，勾勒出龍馬精神的意象。最吸睛的莫過於其鞋帶系統，採用了粗編織材質，與金色的馬飾掛件相得益彰。

adidas CNY X SUPERSTAR II運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

adidas CNY X SUPERSTAR II運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

Superstar II在2026年依然是街頭文化的象徵，但這款限定色更多了一份節慶的儀式感。鞋底採用了防滑性能優化的橡膠大底，即使在春節可能遇到的陰雨天，也能提供穩定的抓地力。對於熱愛經典又想追求變化的粉絲來說，這款Superstar II完美平衡了懷舊與創新。無論是搭配運動束口褲還是寬版工裝褲，它都能成為你全身上下的焦點，展現出不凡的潮流氣場。

2026話題新鞋推薦5.adidas CNY X CAMPUS 00S運動休閒鞋

adidas CNY X CAMPUS 00S運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

隨著Y2K復古風持續在2026年發酵，麵包鞋型的Campus 00S依然是許多年輕人的首選。馬年限定款的 Campus 00S以「大地的躍動」為題，選用了深邃的咖啡棕與乳白色皮革拼接，營造出如同賽馬場般的活力色彩。寬大的鞋舌與肥厚的鞋帶是其靈魂所在，馬年版特別在鞋舌內部隱藏了一個小口袋，象徵「招財進寶」，是非常有趣的東方巧思。

adidas CNY X CAMPUS 00S運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

adidas CNY X CAMPUS 00S運動休閒鞋，NT$3,890圖片來源：adidas

Campus 00S的穿著感非常厚實，對於保護足部有很好的效果。鞋側的鋸齒狀三條紋採用了紅色縫線點綴，與鞋跟的馬年生肖圖騰相互輝映。這雙鞋最適合搭配寬鬆的滑板長褲，營造出一種率性、不拘小節的態度。對於想要在新年期間展現年輕活力、不想穿得太過正式的讀者，Campus 00S馬年限定版絕對能滿足你對舒適與個性的雙重追求。

2026話題新鞋推薦6.Crocs Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞鞋

Crocs Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞，NT$3,680圖片來源：Crocs

誰說過年一定要穿皮鞋或球鞋？Crocs在2026年推出的馬年系列中，Bae Crimson Gallop絕對是視覺衝擊力最強的一款。這款鞋擁有高達6公分的超誇張厚底，馬年限定色選用了如紅寶石般深邃的「緋紅」色，象徵著「紅運當頭」。鞋面佈滿了可供裝飾的洞孔，並隨鞋附贈了多款馬年專屬Jibbitz鞋扣，包括立體的馬頭、金色元寶以及如雲朵般的流蘇掛飾。

Crocs Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞，NT$3,680圖片來源：Crocs

Crocs Bae Crimson Gallop 復古厚底洞洞，NT$3,680圖片來源：Crocs

這款鞋專為喜愛大膽穿搭、想要「高人一等」的女孩設計。雖然鞋底厚實，但得益於Crocs獨家的Croslite™專利材質，重量輕得出奇。厚底設計不僅能拉長腿部線條，更能提供極佳的支撐感，非常適合新春期間與親友逛街。這是一款充滿趣味與時尚度的單品，徹底顛覆了大家對「洞洞鞋」的刻板印象，讓你從2026年的開端就展現出自信的潮流魅力。

22026話題新鞋推薦7.Crocs Stacked Crimson Gallop經典堆堆洞洞鞋

Crocs Stacked Crimson Gallop經典堆堆洞洞鞋，NT$3,680圖片來源：Crocs

相對於Bae的張揚，Stacked經典堆堆鞋則多了一份精緻的層次感。這款鞋的鞋底採用了多層堆疊的設計，視覺上更具建築美感。2026馬年版的Stacked以米色為主體，後跟帶與中底夾層點綴了亮麗的「Gallop Red」（奔騰紅），配色既大氣又耐看。鞋面採用了特殊的霧面處理，手感細膩，提升了整體的質感。

Crocs Stacked Crimson Gallop經典堆堆洞洞鞋，NT$3,680圖片來源：Crocs

Crocs Stacked Crimson Gallop經典堆堆洞洞鞋，NT$3,680圖片來源：Crocs

這款鞋最迷人的地方在於其極高的搭配包容度。它附贈的馬年裝飾扣相對簡約，更強調金屬質感的呈現。不論是居家當室內拖鞋，還是搭配一雙亮眼的長襪出街，都能展現出一種休閒卻有型的氛圍感。在2026年Crocs已經不只是休閒鞋，更是一種生活態度的展現，Stacked系列讓你即使在最放鬆的時刻，也能感受到濃厚的馬年節慶氣息。

2026話題新鞋推薦8.On昂跑馬年限定系列Cloudsurfer Max

On昂跑馬年限定系列Cloudsurfer Max，NT$6,280圖片來源：On昂跑

來自瑞士的專業運動品牌On，在2026年將生肖元素玩出了科技感。Cloudsurfer Max馬年限定版以「馬鬃的流動」為設計靈感，鞋面採用的輕量化工程網布，在不同角度下會透出如馬毛般的流線光澤。這款鞋搭載了品牌最引以為傲的CloudTec Phase®中底科技，這種骨牌式的壓縮回彈系統，能為跑者提供極致的平順轉換感，像駿馬奔馳般省力。

On昂跑馬年限定系列Cloudsurfer Max，NT$6,280圖片來源：On昂跑

On昂跑馬年限定系列Cloudsurfer Max，NT$6,280圖片來源：On昂跑

配色上，On捨棄了大紅大紫，改以極具質感的「大地棕」與「曜石黑」為主調，僅在細節處加入金色的馬年標誌。這讓它成為一雙既能跑步又能日常穿搭的高端機能鞋。對於追求生活效率、喜歡在清晨晨跑迎接新年的讀者來說，Cloudsurfer Max不僅能保護你的關節，更能展現出你對質感生活的堅持。這是一雙融合了科技與東方哲學的傑作。

2026話題新鞋推薦9.On昂跑馬年限定系列Cloudmonster Void

On昂跑馬年限定系列Cloudmonster Void，NT$5,780圖片來源：On昂跑

如果你是追求極致緩震的「舒適控」，那麼Cloudmonster Void馬年版就是你的夢幻逸品。作為On系列中緩震最強大的成員，Void版本在2026年進行了結構性的優化，加大了中底的Cloud模組，提供如雲端般的腳感。馬年限定款在配色上大膽運用了「火焰紅」與「水泥灰」的交織，營造出如戰馬般的強大氣勢。

On昂跑馬年限定系列Cloudmonster Void，NT$5,780圖片來源：On昂跑

On昂跑馬年限定系列Cloudmonster Void，NT$5,780圖片來源：On昂跑

Cloudmonster Void的鞋頭擁有顯著的弧度設計（Rocker Shape），這能引導腳步自然向前推進，減少體能消耗。鞋帶孔與鞋後跟點綴了馬蹄造型的細節，象徵著新年步步生風。這雙鞋非常適合在年節期間全家出遊時穿著，即使走上一整天，你的雙腳依然能感受到飽滿的支撐力。它不僅是一款專業跑鞋，更是2026年潮流運動風格的代表作。

2026話題新鞋推薦10.On昂跑馬年限定系列Cloud 6

On昂跑馬年限定系列Cloud 6，NT$4,980圖片來源：On昂跑

作為On的當家門面，Cloud系列在2026年迎來了第六代。馬年限定版的Cloud 6走的是「極致簡約」路線，針對那些不喜歡浮誇、追求細節的高雅人士。全鞋選用了低調的珍珠白為主色，並在側邊Logo加入了特殊的3M反光材質，暗藏著如同馬眼般靈動的光芒。品牌專利的快速綁帶系統，讓你一秒就能穿脫，在新春拜訪親友時顯得格外從容。

On昂跑馬年限定系列Cloud 6，NT$4,980圖片來源：On昂跑

On昂跑馬年限定系列Cloud 6，NT$4,980圖片來源：On昂跑

Cloud 6的魅力在於其驚人的輕盈感與貼合度，它幾乎感覺不到重量。內置的 Speedboard®推進板與Cloud氣墊完美配合，提供穩定且具回饋感的步行體驗。這雙鞋不僅適合健身房，更適合搭配休閒西裝或修身長褲，出席稍微正式的新年聚會。它展現的是一種「運動與生活無縫接軌」的理念，是2026年高品味男士與女士的公認首選。

2026話題新鞋推薦11.PUMA FADE NITRO™

PUMA FADE NITRO™，NT$3,980圖片來源：PUMA

PUMA在2026年的重點新作FADE NITRO™，是一款將「速度美學」發揮到極致的跑鞋。其名稱中的「Fade」代表了鞋面採用的漸層色彩技術，從腳尖的深色逐漸過渡到鞋跟的亮色，象徵著馬匹奔跑時的動態殘影。這款鞋的核心在於全掌式的NITRO™氮氣中底，這是一種透過物理注入氮氣製成的精密發泡材料，具備了「極度輕盈」與「強效回彈」兩大優點。

PUMA FADE NITRO™，NT$3,980圖片來源：PUMA

PUMA FADE NITRO™，NT$3,980圖片來源：PUMA

在2026年的測試中，FADE NITRO™的穩定性得到了大幅提升，特別是後跟處的TPU穩定片能有效防止翻轉。它的外型充滿未來感，大膽的螢光色系點綴與漸層視覺，讓你在人群中極具辨識度。不論你是要在新年賽事中大展身手，還是單純想要一雙外型酷炫的日常代步鞋，FADE NITRO™都能以其領先的氮氣科技，為你帶來前所未有的彈力體驗。

2026話題新鞋推薦12. HOGAN Hi-Fi燕麥白底摩卡棕H皮革女士休閒鞋

HOGAN Hi-Fi燕麥白底摩卡棕H皮革女士休閒鞋，NT$22,300圖片來源：HOGAN

提到奢華運動風，HOGAN絕對是翹楚。這款Hi-Fi系列，是2026農曆年推出的限定色，專為品味優雅的都會女性設計。色調上運用了極具高級感的燕麥白與摩卡棕拼接，皮革觸感如奶油般滑順。品牌標誌性的H Logo這次以立體皮革疊加技術呈現，細節處流露出一種低調的奢華感，非常符合2026年盛行的「Quiet Luxury」趨勢。

HOGAN Hi-Fi燕麥白底摩卡棕H皮革女士休閒鞋，NT$22,300圖片來源：HOGAN

HOGAN Hi-Fi燕麥白底摩卡棕H皮革女士休閒鞋，NT$22,300圖片來源：HOGAN

這款Hi-Fi最受歡迎的原因在於其完美的厚底高度與舒適度。它能悄悄地為女性增加約5公分的高度，卻能維持如同平底鞋般的穩定感。鞋內配備了符合人體工學的記憶泡棉鞋墊，讓妳在拜年、走春的過程中依然能保持優雅的儀態。這是一雙可以從早穿到晚、從休閒聚會穿到高級餐廳的全能型精品鞋，更是2026馬年犒賞自己的頂級選擇。

2026話題新鞋推薦13.HOGAN Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓Logo 皮革女士休閒鞋

HOGAN Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓Logo 皮革女士休閒鞋，NT$17,600圖片來源：HOGAN

如果你在尋找一雙更有活力、且帶點開運色彩的鞋款，那麼Crosswind馬年限定版將是妳的首選。這款鞋以香草白的高質感小羊皮為基底，這種皮質極其柔軟且具有自然的延展性。設計亮點在於鞋側與後跟點綴的糖漬紅莓色，這種紅色既有新年的熱鬧氛圍，又帶著一份少女般的甜美感，色彩鮮豔卻不落俗套。

HOGAN Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓Logo 皮革女士休閒鞋，NT$17,600圖片來源：HOGAN

HOGAN Crosswind香草白小羊皮與糖漬紅莓Logo 皮革女士休閒鞋，NT$17,600圖片來源：HOGAN

Crosswind的鞋型靈感源自復古網球鞋，線條俐落且百搭。其輕盈的鞋底構造結合了運動機能與時尚輪廓，不論是搭配一件簡單的白色襯衫、丹寧褲，還是優雅的針織洋裝，都能瞬間提升穿搭的精緻度。在2026年的春節派對上，這雙鞋能讓妳在休閒中帶點俏皮，在奢華中不失親和力，是一雙實穿性極高且極具收藏價值的節慶限定鞋款。

2026話題新鞋推薦14.New Balance 1080v15

New Balance 1080v15 ，NT$4,680圖片來源：New Balance

New Balance 1080v15 ，NT$4,680圖片來源：New Balance

作為New Balance緩震旗艦系列的傳奇續作，2026年正式登場的1080v15堪稱年度跑鞋之王。這款新一代鞋款最震撼的升級，是搭載了全新研發的Infinion科技中底，其緩震回彈數據比上一代的Fresh Foam X提升了將近25%。這意味著你在踩踏時，能感受到更明顯的彈力回饋，且長時間穿著也不易產生疲勞感。

New Balance 1080v15 ，NT$4,680圖片來源：New Balance

New Balance 1080v15 ，NT$4,680圖片來源：New Balance

1080v15的外型也進行了全面優化，鞋面採用了高密度的3D針織網布，能根據腳部動態自動調整包覆力度。雖然它是專業級跑鞋，但其時尚的流線型外觀與中性配色，使其在2026年成為許多潮流人士的日常首選。對於那些重視腳部健康、需要長時間久站或步行的讀者來說，1080v15提供的不僅是保護，更是一種頂級的「穿著享受」。它是2026年市場上最全能、最值得信賴的重磅鞋款。

選一雙好鞋，就像是為新的一年挑選一個志同道合的夥伴。在2026年這個生機盎然的馬年，無論你是追求Converse或adidas的復古情懷、Crocs的玩味創意，還是On與New Balance的極致科技，甚至是HOGAN的意式奢華，每一雙鞋都承載著我們對新生活的期許。希望這14款精選球鞋中，有一雙能陪你走過2026年的春節，陪你走過大街小巷，陪你奔向每一個值得慶祝的時刻！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

冬天必備保暖的「毛毛鞋」一篇教你掌握穿搭術，可鹽可甜的混搭實力

冬季選靴大作戰！小腿肚有肉肉、O型腿挑選撇步大公開，加碼推薦CONVERSE、Onitsuka Tiger、UGG、GU....熱門靴款