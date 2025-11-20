不想再為「錢」煩惱... 4大步驟讓你達成財務獨立，得到真正的自由

重塑你跟金錢的關係及達成財務獨立（Financial Independence），是本書最重要的目的，希望藉由健全財務九大步驟，使最珍貴的資源——你的時間——得到自由，能讓大家空下更多時間，追求真正的幸福、自由及存在的意義。

但改變與金錢的關係意義到底為何？答案不在於多賺或是少賺一點錢，重點是要釐清一件事：如果要過自己理想中的生活，到底多少錢才夠？同時希望大家擺脫被金錢左右的日子，在消費時訴諸理性。每個人都做得到。

至於什麼是財務獨立？最基本的要求：如果達到財務獨立的境界，將不再為了賺錢而工作，除此之外《跟錢好好相處》這本書，將帶領你從僵固的思想解放出來，不再以為消費是達成幸福快樂的最重要手段，更不會認為擁有的東西越多越好，你會發現，以往對待金錢的模式已經消失，如果你按照本書的步驟行事，你的債務也會一點一點減少，儲蓄會同時越來越多，如果有超乎預期的額外支出，你也不再驚慌。

儲蓄會變成你的好習慣，存款會越來越多，最後，到底要為熱情工作，還是為了金錢工作，選擇權就會回到你的手上。很多人都做到了，你也可以。

怎麼樣才能不再為了金錢而工作？

現在你可能還不知道，但依照本書的建議，你會更清楚、更聚焦，當夢想出現時，會更有信心地迎向它。

一位順利蛻變的學員曾說，「這本書關心的，真的不只是金錢，而是整個人生」。

諾貝爾獎得主，同時也是暢銷書作家卡尼曼（Daniel Kahneman），曾對金錢與幸福做了一項研究發現，富足到的某個程度之後（以美國現在的標準約一年七萬五千美元），更多的金錢就無法買到更多的快樂了。

在一九八〇年代，當我們推廣財務獨立計畫時，曾對參與的人進行了一項分析（因為那時還沒有筆記型電腦，我們都用紙和筆當工具），問到：要賺多少錢，你才會快樂？

結果，不論參與者的薪資落在那個水準，幾乎每個人的答案都是：比我現在多五〇%；請他們對目前的幸福感打分數（一至五分），分析答案後發現，所得水準最高的群組與所得相對低的水準之間，沒有顯著的差距。當課堂上的學生，知道坐在他前面一排的同學，沒有因為所得比較高而感覺比較快樂時，現場鴉雀無聲。

這顯示，與金錢維持一個良性、清楚及賦權（empowered）的關係，是成功人生的重要關鍵，而非你擁有的「數字」〔數字只是無中生有（picked out of thin air）及一個設定的目標〕。當《跟錢好好相處》在一九九二年出版時，坊間並沒有討論金錢與幸福相關的書籍，現在，已有許多人透過我們的方法，達到財務獨立的境界。

這些人有兩項強大的人格特質：

1.人生的目標比目前身處的有限客觀環境（包括工作）更遠大。

2.願意改變，誠實面對一切，變成可靠的人，而且一直堅持下去。

這些特質，代表追求財務獨立的內心力量已經被點燃。就我的觀察發現，他們的骨子裡，已經有三種深刻的價值（strands）——節儉、簡單及自我滿足。這三種價值，千年來織就了人類文明、現代社會及各式宗教，且貫穿了不同政治背景、文化差異及不同地理位置的人們，當然也適用在不同的財務目的。

四種財務智商

1. 財務智商

主要是指必須有能力客觀地看待自己的金錢，跳脫原有的偏見及情緒。金錢真的能買到幸福快樂嗎？每個人都一定要為五斗米折腰嗎？金錢真的會讓我們恐懼、貪婪，又愛又恨嗎？我把大部分的時間，賣給了工作，這樣安全感真的比較高嗎？

建立財務智商的重點，在於了解你已經賺了多少錢、有沒有把它們記錄下來、如何清楚表達、多少錢會流入、多少錢會流出。除此之外，你要清楚金錢的真義為何？你的一生，用金錢交換到哪些東西？就實務來說，我們希望這階段的目標，是讓你脫離債務的泥淖，銀行裡有足夠支撐六個月生活所需的存款，如果你跟著本書的步驟，就能建立基本的財務觀念及能力。

2. 財務健全

就字典上的定義來說，所謂「健全」有幾個意義：1.對於道德及人文的價值，有一定想法及堅持；沒有腐化及污染。2.在一個沒有受損傷的狀況下；完整。3.沒有分裂、完整及完全的狀態。

要達到財務健全，必須確實了解你的收入及花費對社會帶來的影響，不僅是自己的家庭，也是整個地球；同時也要清楚需要多少錢及物質條件，才能滿足你定義裡的「充足」人生（最理想的狀態），哪些是多餘及雜亂的東西。在這個階段，你的財務狀況與你的價值，應該已經平行發展，如果你按照本書的步驟，就能走向財務健全。

3. 財務獨立

財務獨立不僅只是收入獲得保障，也同時要能摒除對財務錯誤的認知，擺脫債務的束縛及凡事貪求「便利」的心態及行為。財務獨立是要去除所有讓金錢左右你生活的可能。

4. 財務依存

在上一個財務獨立階段，我們已經擺脫朝九晚五的輪迴，工作及各方面的關係及基本的想法，也都有了轉變，但這不代表我們要脫離群體及社會存在。人生中最美好的時刻，是愛及貢獻。我們需要投入更多的時間，讓生命更有意議。我們是一個相互依存的社會，一起做事、接納彼此。共同創造生活，這是生命豐厚的要素，相互照應，是生活的真實面貌。當然，我們也依賴大自然，共享建設——從道路、機場、圖書館到社會安全網，我們在一個互相聯結的大海上生存，事實上，在完成財務獨立之後，很多人（只要休息一段時間，或是完成長久以來的夢想之後），都願意把時間投注在讓世界變得更好。

財務獨立九大步驟的基本精神，仍是希望每一個人都能擺脫「工作—消費」的循環，只有你自己可以改變與金錢的關係。當然，喬及我(本書作者)，或者其他社會支援團體的協助，也能扮演提醒及誘發改變的角色，在全書的最後，我完整地介紹了全新的方法「談一談錢：關於錢的幾個問題」團體。

經過實際驗證，藉由這個方法，你可以跟朋友或是任何陌生人談論生命中最重要的議題：你與金錢的關係。在每一章節的最後，都總結了幾個重要的問題，在與朋友、家人或其他團體討論金錢議題時，這些都可以當做是很好的話題，甚至在你獨處自省的時候，也非常好用。當我們願意分享我們的夢想、疑惑、恐懼、偏執時，改變就會發生！

