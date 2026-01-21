不想再當反派！俄羅斯政府想開發自己的《決勝時刻》，敵人是美、英、烏

先前俄羅斯一名議員公開呼籲禁止動視暴雪旗下知名的射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）系列，因為該遊戲長期以來塑造了針對俄羅斯的負面形象，玩家在遊戲中射殺的敵人「幾乎都是俄羅斯或蘇聯士兵」，是對於俄羅斯兒童和青少年的負面宣傳。

許多遊戲敵方勢力設定確實都是俄羅斯。（圖源：決勝時刻：現代戰爭II 2022）

根據外媒 Gazeta.Ru 報導，俄羅斯數位發展部最近回應該議員的提議，表示開發俄羅斯國產《決勝時刻》的廠商，可以通過當地的網路發展協會申請資助，並享有 5% 企業所得稅等 IT 產業優惠。

而這項由俄羅斯議員推動的專案，也計算過需要共 100 億盧布（約新台幣 40 億元）才打造出 3A 級的射擊遊戲，旨在反擊西方遊戲中的「恐俄宣傳」，並將劇情敵對勢力反過來設定成美國、英國和烏克蘭人。