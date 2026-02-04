不想再被中國控制 歐盟提「關鍵礦產夥伴」計畫欲與美攜手抗中

國際中心／蒲世芸報導

為了降低對中國關鍵礦產的依賴、削弱北京在全球供應鏈的影響力，歐盟正準備向美國提出一項「關鍵礦產夥伴關係」方案，以協力抗衡。

因中國礦產價格低廉、供應充足，讓美歐都相當依賴，也因此使其成為習近平政府手中的重要王牌。（圖／翻攝自白宮官網）

因依賴礦產使中國握有籌碼

根據知情人士透露，歐盟已準備好與美國簽署一份備忘錄，目標是在三個月內共同制定一份「戰略夥伴關係路線圖」（Strategic Partnership Roadmap），深化雙方在關鍵礦產領域的合作。

這項合作的核心目標，是在不依賴中國的情況下，尋找關鍵礦產的替代來源。關鍵礦產是多數現代科技產品不可或缺的原料，但目前美國與歐盟都高度仰賴價格低廉、供應充足的中國礦產，使北京在全球供應鏈中握有相當大的籌碼。

廣告 廣告

知情人士指出，歐盟的提案列出多項降低依賴的做法，包括共同開發礦產來源、建立更安全的供應鏈，並防範市場遭到操縱。

美歐欲建立完整供應機制

根據美媒取得的一份草案聲明，美國與歐盟執委會（European Commission）預計在當地時間4日對外發布聲明，雙方希望能在未來30天內完成相關談判。

備忘錄內容建議，美歐可探索共同投資關鍵礦產計畫，並研擬價格支持機制，同時防堵來自外部市場的礦產供給過剩，以及其他形式的市場操控行為。提案也強調，雙方應建立彼此之間「安全且可信賴的供應鏈」。

歐洲特別強調「相互尊重彼此領土」

另外，歐盟在提案中特別要求，雙方必須「相互尊重彼此的領土完整」。這項表述，被外界解讀為回應美國總統川普日前拋出「購買格陵蘭」構想，引發歐美關係一度緊張。

而美國也正準備召集數十名盟國外長與高階官員，推動一系列降低對中國關鍵礦產依賴的國際協議。草案聲明指出，歐盟、美國及其他夥伴國家，將研究成立一項由「理念相近國家」參與的多邊貿易倡議。

草案中並指出，「這類多邊貿易倡議，可能包括探索協調一致的貿易政策與機制，例如邊境調整價格底線、以標準為基礎的市場、價格差額補貼，或是長期採購協議」。不過，相關內容在正式發布前仍可能有所調整。

川普政府持續在尋找能解決關鍵礦物提供的長期解方。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

事實上，美國歷屆政府多年來都曾嘗試推動關鍵礦產戰略，但成效有限。歐盟執委會僅表示，相關談判「對於讓供應來源不再依賴單一國家至關重要」，並未直接評論提案內容或草案聲明。

美早想尋求稀土與礦產供應解方

事實上，關鍵礦產議題，早已成為華府的高度優先事項。中國去年對所謂的稀土礦物實施出口限制，雖然相關措施在10月、配合川普與中國國家主席習近平達成協議而暫緩，但美國官員目前仍決心加快腳步，尋求長期解方。

其中，美方尤其希望盟國同意建立價格機制，以保護西方的稀土礦物開採與精煉產業，避免被價格較低的中國出口產品打垮。在此背景下，美國曾推動部分歐盟成員國簽署雙邊協議，但歐盟執委會隨即要求成員國「團結一致」，並獲得各國授權，由執委會統一對外談判。

儘管部分官員對能否在短時間內敲定具實質內容的協議抱持懷疑態度，但歐盟此番主動釋出合作方案，顯示美歐談判仍在正軌上，雙方也逐漸找出交集。

知情人士透露，歐盟備忘錄中也提到「關鍵礦產囤儲」的可能性，這與川普政府的政策方向不謀而合。川普2日宣布啟動一項規模120億美元（約新台幣3千8百億元）的關鍵礦產儲備計畫，以協助製造業應對突發的供應中斷風險。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

巴拿馬撕毀長和港口合約 中國怒斥「荒謬」警告將付出慘痛代價

全球首例！中國2027年起禁用隱藏式車門把手 特斯拉獨特設計恐成絕響

美將關稅降至18%！印被迫停購俄油、狂買5千億美產品 莫迪發文大謝川普

正值藍營高層訪中之際 美軍委會主席嚴厲喊話 批台在野黨砍國防預算

