不想再被情勒! 日7成民眾寧願「零熊貓」 46條航線未來兩周「零航班」

日本上野動物園的熊貓預計將於明年 1 月全數返還中國，日本恐出現「零熊貓」的局面，而日本社會對此反應，已清楚反映民眾對中國外交操作的態度轉變。上野動物園的2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」。 圖 : 翻攝自人民網

[Newtalk新聞] 日本上野動物園的熊貓預計將於明年 1 月全數返還中國，日本恐出現「零熊貓」的局面，而日本社會對此反應，已清楚反映民眾對中國外交操作的態度轉變。

資深媒體人矢板明夫 22 日引述《朝日新聞》於 20 日至 21 日進行的全國民意調查指出，當被問及「日本政府是否應向中國爭取再度引進熊貓」時，約 70% 的日本民眾認為「沒有這個必要」，僅有 26% 表示支持與中方交涉。他分析，這項結果不只是對熊貓本身的態度，而是日本社會對中國外交手段所做出的冷靜回應，「比任何外交評論都更直接點出問題核心」。

矢板明夫指出，自 1972 年日中建交以來，熊貓長期被塑造成兩國「友好象徵」，但半個世紀過去，日本社會已逐漸意識到，當熊貓被作為外交籌碼或政治獎懲工具使用，其象徵意義與吸引力便會快速流失。

他進一步指出，近期在日本政要高市早苗就台灣議題發表相關言論後，中國方面強烈反彈，日中關係隨之轉冷，日本媒體也迅速報導「熊貓即將消失」的消息。矢板明夫認為，這種過於明顯的政治連動，反而加深日本民眾的反感情緒。

他進一步指出，近期在日本政要高市早苗就台灣議題發表相關言論後，中國方面強烈反彈，日中關係隨之轉冷，日本媒體也迅速報導「熊貓即將消失」的消息。 圖：翻攝自 X

矢板明夫表示，正因如此，日本網路輿論近期頻繁出現「不需要熊貓」、「不想被政治操作」、「不願花大錢配合外交表演」等聲音。他強調，這並非日本人突然不喜歡熊貓，而是拒絕再被情緒勒索，「一旦熊貓被清楚標記為政治工具，其魅力自然會消散」。

他也回顧過往案例指出，2008 年時任中國國家主席胡錦濤訪日，在被視為對中友善的福田康夫內閣任內，台灣、領土與歷史等核心爭議均未取得實質進展，最終留下的外交成果仍是一對熊貓。矢板明夫坦言，當年他在《產經新聞》負責相關報導時，曾以「分得出黑白的，只剩下熊貓了」諷刺這類空轉外交。

此外，他也提及台灣經驗指出，過去贈送台灣的一對熊貓被命名為「團團」、「圓圓」，名稱本身即帶有高度政治象徵，目的並非單純保育或交流，而是作為統戰象徵。矢板明夫認為，熊貓被賦予過多政治任務，反而讓社會更加看清其本質。

中國多家航空公司已決定在12月大幅縮減赴日航班。圖為中國東方航空。(示意圖) 圖：翻攝youtube(資料照片)

另一方面，根據航班管家 22 日公布的數據，2026 年 1 月中國赴日航班取消數量已超過 2,000 班，共有 46 條中日航線在未來兩週內出現「零航班」狀態。

矢板明夫總結表示，熊貓在日本乃至台灣社會出現的「去魅化」現象，並非民眾變得冷酷，而是中國長期過度消耗「熊貓外交」所造成的結果。

