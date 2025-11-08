「不想再送兒子便宜生日禮物」25歲單親媽轉行當運將 年收大增24萬
日本一名25歲的單親媽媽，原本在人力公司擔任行政人員，但是因為薪水不高，讓她的日子過得很緊張，就連兒子想要的生日禮物，她也因為「買便宜一點的吧」而讓孩子感到失望，不過近來卻因為將轉職成為計程車司機，讓她的生活迎來轉機，現在的她每天都對生活充滿期待！
一名25歲的單親媽媽鈴木明日美，過去在東京的人力公司擔任全職行政人員，年薪僅有約380萬日圓（約新台幣74.1萬元），月薪實領約20萬日圓（約新台幣3.9萬元），這樣的薪水在東京生活必須精打細算。
「都要去有特價日的超市搶購，雖然遠但比較便宜，一次就買好兩週份量的食材，回家先做好再冷凍保存。」甚至連兒子想要的生日禮物，鈴木都因為「這個太貴了，買便宜一點的吧」，結果始終買不到孩子真正想要的東西。
鈴木表示，因為自己正職上下班時間的關係早出晚歸，「必須讓孩子延長托育，早上7點半送去，晚上7點半接回來，孩子也很累、容易感冒。」
為了讓生活輕鬆一點，她決定辭去行政人員的工作，並於本月加入計程車公司，目前正利用公司提供的經費，在駕訓班學習取得第二種駕照，預計最快能在明年初成為一名合格的東京計程車司機。
鈴木表示自己本來就喜歡開車，而且在相同工時下，年收入可望增加120萬日圓（約新台幣23.4萬元），達到約500萬日圓，這樣生活就能寬裕不少，她對未來充滿期待，「轉職後也能為了孩子彈性安排時間，我想努力多賺一點，為了孩子加油。」
根據調查，最近像鈴木小姐這樣，從事務職轉到現場工作的案例越來越多，約有7成受訪者回應，只要條件合適，就願意加入現場職（第一線）的工作。轉職網站「Crossmile」經理笹原稜指出，「受物價上漲影響，現場職的薪資也提高了。以往大家認為現場工作辛苦、薪水低，但現在反而成為能賺錢的行業，需求也增加。」
而鈴木小姐即將加入的東京協同計程車公司，目前已有16名女性司機，公司也特別打造出女性友善的環境，社長船橋大藏強調：「我們了解育兒女性的辛勞，會依孩子狀況調整班表，也會針對女性常見的身體不適如偏頭痛等彈性應對，希望讓她們覺得這是個容易工作的職場。」
